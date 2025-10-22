11月8日、9日にナガシマスパーランドでFM AICHI公開録音開催！8日は「THE SUPER FRUIT」「江籠裕奈」「森本爵」が、9日は「KID PHENOMENON」が登場！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知）では、三重県桑名市のナガシマスパーランドで、11月8日（土）9日（日）の2日連続で公開録音イベントを行います。8日（土）はゲストに「THE SUPER FRUIT」「江籠裕奈」「森本爵」が登場。9日（日）はゲストに「KID PHENOMENON」を招いて、それぞれトーク&ライブをお届けします。両日とも現在、「遊園地入場」と「イベント観覧席」がセットになった前売券を、ファミリーマートにて1,100枚限定販売中です。

8日（土）は、各所で活躍する3名のアーティストが登場！デビューシングル「チグハグ」がTikTokで10億回再生を果たす等、TikTokを中心に話題を集める男性版清純派7人組ボーイズグループ「THE SUPER FRUIT」、2023年にSKE48を卒業した後もソロアイドルとして活躍、最新写真集「I DO Love」も好評の「江籠裕奈」、先日ソロ活動3周年ライブをZepp Nagoyaで開催した、奈良県出身のソロシンガー「森本爵」の3組を迎えます。それぞれのアーティストのパフォーマンスは勿論、MCの重田優平とのトークもたっぷりお楽しみいただけます。

9日（日）に登場する「KID PHENOMENON」は、2023年にデビューした7人組ダンス＆ボーカルグループ。48,000人が参加したLDH最大規模のオーディション「iCON Z」から誕生し、今年1月にはファーストアルバムをリリース、11月からは全国ツアー後半戦がスタートするなど、そのスタイリッシュなパフォーマンスが注目されています。FM AICHIではデビュー直後の2023年11月にも同じナガシマスパーランドで公開録音イベントを開催し、会場は大いに盛り上がりました。

会場はどちらもナガシマスパーランド「ナガシマスパードーム」特設ステージで開催。開催時間は8日（土）が午後2時、9日（日）は午後1時開始予定です（開場はそれぞれ開始時間の1時間前となります）。イベントの観覧自体は無料ですが、入場にはナガシマスパーランドの入場料が必要です。

現在両日とも、ナガシマスパーランドの入場料とイベントの優先観覧席がセットになった前売券を、ファミリーマートで発売中。前売券購入者限定のお見送り会や特典会の開催も予定されています。詳しくはFM AICHIホームページまたは、ナガシマスパーランドのホームページをご覧ください。

また、このイベントの模様は11月23日（日）19:00～20:00に、FM AICHI（名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）で特別番組として放送予定です。

- 11月8日（土）イベント概要

タイトル：FM AICHI SPECIAL LIVE THE SUPER FRUIT、江籠裕奈、森本爵

会場：ナガシマスパーランド 「ナガシマスパードーム」 特設ステージ

ゲスト：THE SUPER FRUIT、江籠裕奈、森本爵

イベントMC：重田優平（FM AICHI パーソナリティ）

前売券料金：大人(中学生以上)1,800円／小学生1,100円／幼児(2歳以上)600円

※ナガシマスパーランドの入場料とイベントの優先観覧席のセットとなります。

※前売券は1,100枚限定販売です。

イベントホームページ（FM AICHI）：https://fma.co.jp/f/event/?id=tkgk2iEn

イベントホームページ（ナガシマスパーランド）：https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/info/20281108.html

※イベントに関する最新情報、注意事項など、詳細は上記サイトをご確認下さい。

- 11月9日（日）イベント概要

タイトル：FM AICHI 公開録音 KID PHENOMENON SPECIAL LIVE

日時：2025年11月9日（日）開場12:00～（予定）／開演13:00～（予定）

会場：ナガシマスパーランド 「ナガシマスパードーム」 特設ステージ

ゲスト：KID PHENOMENON

イベントMC：重田優平（FM AICHI パーソナリティ）

前売券料金：大人(中学生以上)1,800円／小学生1,100円／幼児(2歳以上)600円

※ナガシマスパーランドの入場料とイベントの優先観覧席のセットとなります。

※前売券は1,100枚限定販売です。

イベントホームページ（FM AICHI）：https://fma.co.jp/f/event/?id=S5VHP5lR

イベントホームページ（ナガシマスパーランド）：https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/info/20281109.html

※イベントに関する最新情報、注意事項など、詳細は上記サイトをご確認下さい。