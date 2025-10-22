【ホテルニューグランド】日本新三大夜景都市に選出された横浜の美しい夜景を堪能しながらの至極のメニュー「イルミネーションを楽しむフルコースディナー」（パノラミックレストラン ル・ノルマンディ）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年1月6日（火）

～2月28日（土）までの期間、タワー館5階パノラミックレストラン ル・ノルマンディにて、『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』参加イベント商品「イルミネーションを楽しむフルコースディナー」を販売します。

日本新三大夜景都市横浜の美しい夜景を堪能しながらの至極のメニュー「イルミネーションを楽しむフルコースディナー」

1日2組様限定の本プランは、眺めの良い窓側席を確約、グラスシャンパン付きのフルコースにてご用意しました。トリュフの香りを纏わせた帆立貝のソテーとポワロ―のマリネの前菜や、フォアグラのソテーに瑞々しく味わい深い三浦大根を添えたスパイスがアクセントの濃厚なソースでお召し上がりいただく一皿など、お召し上がりいただきます。魚料理は、柚子香る白身魚のローストはアサリ風味の聖護院蕪のスープ仕立てでご用意、肉料理では小さな樽のようにカットした国産牛ロース肉のグリルをご用意しました。目の前に広がる煌めく横浜の街並とともに、イルミネーションと美食が奏でる晩餐を大切な方とご一緒に、どうぞごゆっくりとお楽しみください。

販売期間 2026年1月6日（火）～2月28日（土） 【1日2組様限定】

価格 フルコースディナー（グラスシャンパン付き／窓側お席確約）\25,000（税・サービス料込）

提供店舗 タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

https://www.hotel-newgrand.co.jp/le-normandie/

お問合せ パノラミックレストラン ル・ノルマンディ または レストランリザベーション課

045-681-1841（代表）

イルミネーションを楽しむフルコースディナー

セップ茸のなめらかなヴルーテと鶏のロワイヤル チョリソ風味帆立貝とポワロ―のマリネ トリュフの香りフォアグラのソテーにスパイス風味の三浦大根を添えてピエスにした国産牛ロース肉のグリル ロースト野菜とビーフのジュリンゴのシブースト レモンのジュレとバニラアイスを添えて

【タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ】

実在したフランスの豪華客船ノルマンディー号をコンセプトにした店内からは、横浜港の景色やベイブリッジ、みなとみらいの夜景を一望いただけます。日没とともに街の灯りが煌めきはじめ、宝石のようにまばゆい景色が目の前に広がり、景色に包まれているかのような優雅なお食事のひとときをお楽しみいただけます。

タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディタワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

～『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』 参加イベント～

本館中庭イルミネーション「光の庭園」もお楽しみいただけます

開催場所 本館中庭

開催期間 2025年11月15日(土)～2026年3月1日(日)

点灯時間 16：30～23：59

中央に噴水を配した緑あふれるヨーロッパ調の美しい庭園で、合計1.5万球の煌めくイルミネーションに包まれるロマンティックな空間をお楽しみいただけます。この時期ならではの、光や輝きに満ちた夢のような演出を、どうぞごゆっくりとお楽しみください。

▲画像は2024年開催時の「光の庭園」

「光の庭園」は、2025年11月～2026年2月にかけて横浜都心臨海部の各地で行われるイルミネーションイベントをつなぐキャンペーン『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』の参加イベントです。

光の演出「アクアブルーム」

～「光の庭園」開催期間中も通年開催の光の演出をご覧いただけます。～

※通年開催

光の演出「アクアブルーム」

19：00／19：30／20：00 （各回約3分間点灯）

ブルーとホワイトの照明が緩やかな波のように揺らぐ、光の演出をご覧いただけます。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_