½©¤ÎÌ£³Ð¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë1Æü¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ËÌ¶å½£¡×10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ª
À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë16¤ÎÀ¸¶¨¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¶¦Æ±ÂÎ¡ÊËÜÉô¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Æü¹â ÍÆ»Ò¡¢°Ê²¼¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥°¥êー¥ó¥³ー¥×À¸¶¨¤Õ¤¯¤ª¤«¤Ï¡¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ30Ê¬¤«¤é¡¢À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ËÌ¶å½£¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£½©¤ÎÌ£³Ð¤ÈÂÎ¸³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î1Æü
ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¥áー¥«ー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏÃÏ¸µÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¸µµ¤¤¯¤ó¡×¤È¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¥Ð¥Ê¥Ê¤Î»î¿©¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯ÈÎÇä¡×¡ÖÀÖÂ¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÍµ¡ÌîºÚ¥¸¥§¥éー¥È¡×¡Ö¤³¤É¤âÉþ¸ÅÃåÈÎÇä¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Ó¤óµíÆý¤Î»î°û¤ä¹ü·ò¹¯Â¬Äê¡¢EV¼ÖÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¡¦¤ªÊÛÅöÈÎÇä¤ä¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
10:35～¡¡¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó·àÃÄ
11:35～¡¡¥Ê¥Ë¥Õ¥é¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿¶å½£¡¦¥×¥¢¥ê¥Î
12:35～¡¡¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¥æー¥¢ー¥é¥Ö¥É
¢¨¡Ö¸µµ¤¤¯¤ó¤È¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ï11:15¡¢13:15¤Î2²ó¼Â»ÜÍ½Äê¡£
³«ºÅ³µÍ×
l Ì¾¾Î¡§¥°¥êー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ËÌ¶å½£
l Æü»þ¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë10:30～14:00
l ²ñ¾ì¡§À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì ËÜ´Û ÃæÅ¸¼¨¾ì¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3ÃúÌÜ7-1¡Ë
l Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
ÁÈ¿¥³µÍ×
¥°¥êー¥ó¥³ー¥×À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Õ¤¯¤ª¤«
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÁ°°ìÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ¡¡ÇîÂ¿ÂçÇîÄÌ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
Íý»öÄ¹¡§ºäËÜ ´²»Ò
https://greencoop-fukuoka.jp/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¶¦Æ±ÂÎ
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÁ°°ìÃúÌÜ£µÈÖ£±¹æ¡¡ÇîÂ¿ÂçÇîÄÌ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4³¬
ÂåÉ½Íý»ö¡¡Æü¹â ÍÆ»Ò
https://www.greencoop.or.jp/
2018Ç¯¡¢¥°¥êー¥ó¥³ー¥×À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ä¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¡¢Ï«Æ¯¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¡¢¶å½£¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡Ë¡¢¶áµ¦¡ÊÂçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢¼¢²ì¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡ÊÄ»¼è¡¢²¬»³¡¢Åçº¬¡¢¹Åç¡¢»³¸ý¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡Åç¤Î16¤ÎÀ¸¶¨¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¶¦Æ±ÂÎ¡×¤òÀßÎ©¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¶¦Í¡¦Ï¢ÂÓ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£