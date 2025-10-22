日本のスマートテキスタイル市場規模、シェア分析、成長予測および主要メーカー（2025-2035）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本のスマートテキスタイル市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための支援を目的としています。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社のベンチマークを行い、Go-to-Market（GTM）戦略を理解しています。
日本のスマートテキスタイル市場に関する調査報告によると、市場は2025年～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）20.6％を示し、2035年末までに15億4,870万米ドルの市場規模を達成すると予測されています。2025年には、市場規模は2億5,290万米ドルの収益と評価されました。
日本のスマートテキスタイル市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のスマートテキスタイル市場は、材料科学、ウェアラブル技術の進歩、そして電子機器の布地への統合が進むことで着実に成長しています。スマートテキスタイル（電子テキスタイルまたはインテリジェントファブリックとも呼ばれる）は、センサー、アクチュエーター、マイクロコントローラーを組み込み、環境条件を感知したり、生理的パラメータを監視したり、外部デバイスと連携したりできる素材です。
技術革新と高度な繊維産業で知られる日本では、ファッション、医療、エレクトロニクスの融合が進み、スマートファブリックの開発が急速に拡大しています。これらのテキスタイルは、健康モニタリング、スポーツパフォーマンスの追跡、防衛用途、産業安全分野で広く利用されています。
ウェアラブルヘルス技術への関心の高まりと、高齢化社会における予防医療への注力により、心拍数、体温、呼吸、筋肉活動を監視できるスマート衣料の導入が進んでいます。また、東レ、帝人、パナソニックといった企業に代表される日本の強力な電子・繊維製造基盤が、次世代スマートテキスタイル応用に向けた研究開発投資を支えています。
政府によるデジタルヘルスケア、持続可能な製造、人間中心のイノベーション（ソサエティ5.0）の推進も、日本のスマートテキスタイル市場の成長をさらに後押ししています。
日本のスマートテキスタイル市場は、強固な研究開発基盤、高い消費者認知度、先進的な生産技術によって、アジア太平洋地域の中で主導的な地位を占めています。市場はスポーツウェア、医療機器、防衛、自動車内装、家電などの複数の産業で採用が拡大しています。
医療・ウェルネス用途が最大の市場シェアを占めており、バイオセンサーやワイヤレス通信モジュールを衣服に統合する技術が成長を牽引しています。高齢者ケア、リハビリ、慢性疾患管理向けに設計されたスマート衣料が注目されており、日本の人口動態を反映しています。
スポーツ・フィットネス分野では、リアルタイムでパフォーマンスデータやバイオメトリクスを提供するスマートアクティブウェアの需要が拡大しています。一方、自動車および防衛分野では、温度調節機能付き繊維、圧力感知シート、電子センサー内蔵の防護装備などの開発が進んでいます。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/724
