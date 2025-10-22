天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月16に「天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。天然繊維強化プラスチック（NFRP）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場の概要
天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場に関する当社の調査レポートによると、天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場規模は 2035 年に約 285億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 天然繊維強化プラスチック（NFRP） 市場規模は約 82億米ドルとなっています。天然繊維強化プラスチック（NFRP）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 12.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場シェアの拡大は、OEMによる材料代替の結果であり、自動車シリーズへの採用が量産拡大を促しています。例えば、当社のレポートでは、最大の産業需要の牽引役は、構造用および半構造用複合部品に対する自動車OEMから生じていると特定しています。そのため、OEMが量産に移行すると、大量の需要が生まれ、上流投資を促す傾向があります。
天然繊維強化プラスチック（NFRP）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/natural-fiber-reinforced-plastics-nfrp-market/590641721
天然繊維強化プラスチック（NFRP）の市場調査では、原料供給の拡大、特に麻/亜麻の栽培面積の増加によって市場シェアが拡大することが明らかになっており、産業用原料の成長が期待されます。統計によると、EUにおける繊維用麻の栽培面積はここ10年間で33,000ヘクタールを超え、生産量は同時期に179,000トンを超えています。さらに、米国では、USDA（米国農務省）の全国麻報告書において、ここ10年間の生産量（露地栽培麻）が約417百万米ドルに増加したことが示されています。これらの数字は原料供給リスクを浮き彫りにし、コンパウンドメーカーや製造業者が長期的な供給量を確保することを可能にしています。
しかし、加工上の課題が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。天然繊維とポリマーマトリックス構造を組み合わせるには、通常、適切な結合と分散を確保するために、表面処理、カップリング剤、および/または加工条件の制御が必要です。これらの技術は、複雑さと製造時間の増加、そして追加コストをもたらします。さらに、天然繊維は一般的な熱可塑性加工温度に耐えられない可能性があり、大量生産シナリオにおいて機器の適合性や天然繊維の潜在能力がさらに制限されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332434&id=bodyimage1】
天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場セグメンテーションの傾向分析
天然繊維強化プラスチック（NFRP）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、天然繊維強化プラスチック（NFRP）の市場調査は、アプリケーション別、マトリックスタイプ別、繊維タイプ別、処理方法別と地域別に分割されています。
