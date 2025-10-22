「羽田エアポートガーデン」に京都の伝統美「京友禅」を現代に伝える「Pagong（パゴン）」が期間限定出店

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）が運営する商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」（所在地：東京都大田区）に、京友禅のアロハシャツショップ「Pagong（パゴン）」が期間限定オープンいたします。

京都の伝統技法「京友禅」から生まれる、奥深い意匠と職人技に触れられるのが「Pagong（パゴン）」の商品です。



アロハシャツや羽織、カットソーなどのウェアをはじめ、スカーフやバッグなどの和雑貨も豊富に展開。パーカーやマウンテンベストなど、日常に取り入れやすいカジュアルアイテムも揃います。

訪日外国人のお客様には日本文化への新たな発見を、日本のお客様には伝統美を再認識いただける貴重な機会となります。

職人たちの繊細な技と、それを未来へとつなごうとする「Pagong（パゴン）」の想いを感じていただける催事です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■出店概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/384_1_49fccce522933ec3e237224978a67f2c.jpg?v=202510220458 ]

■パゴンについて

パゴンは、「文化を今に伝えること」をテーマに、京都の伝統技法・京友禅の美しさを現代に届けています。生地は老舗染屋「亀田富染工場」の職人が一色ずつ手作業で染め上げたもの。着物づくりの工程から生まれる風合いや色彩を、日常に取り入れやすいお洋服として提案しています。また、京友禅の魅力を広めるため、染め体験や工場見学などの取り組みも行い、伝統技術の継承にも力を注いでいます。

［店舗］Pagong京都・本店／Pagong京都・三条店／Pagong京都・祇園店／Pagong千葉・成田空港店

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zHajfCJ3fDU ]

How to make Kimono Aloha Shirts in Kyoto -Kyoyuzen Dyeing- 京友禅アロハシャツができるまで

羽田エアポートガーデンでは、訪日外国人や国内旅行者の皆さまに、日本の伝統文化やものづくりの魅力を発信する催事を今後も展開してまいります。

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、全1,691室のエアポートホテル、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルからなる、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

※画像は全てイメージです。