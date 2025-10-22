七五三のヘアセット、「美容院派」は30％！親たちが選んだ理由と満足・失敗エピソードを紹介。
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、女の子のお子さまがいる親御さんで、七五三を経験された方を対象に「七五三での美容院利用の実態」に関するアンケート調査を実施しました。その結果をもとに、七五三での美容院利用の割合や理由、満足度について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象：七五三を経験された女の子のお子さまがいる男女
回答数：100名
調査期間：2025年10月21日～2025年10月22日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15136
■ Q. 七五三のヘアセットはどこで行いましたか？
・写真館：57%
・美容院：30%
・自宅：7%
・出張美容サービス：5%
・その他：1%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332420&id=bodyimage1】
《写真館》
・振り袖を写真館でレンタルしたのでセットでヘアセットをすれば割引ができたからです。それに着付けとへアセットを別々にするのは移動が大変だからです。（20代／女性／広島県／専業主婦）
・写真撮影も一緒にできるプランを選んだので。家の近くで３箇所ぐらい比較して1番価格が手頃なところを選びました。（20代／女性／愛知県／パート、アルバイト）
・写真館を選んだのは、ヘアセットと着付け、写真撮影が全部まとめてできるのが楽だったからです。3歳の娘は人見知りするから、慣れたスタッフが一連の流れで対応してくれると安心できました。（30代／女性／東京都／正社員）
・料金が手頃だった。写真撮影をすると参拝日当日の着物レンタル、着付け、ヘアセットもしてもらえた。（30代／女性／千葉県／パート、アルバイト）
・子どもの機嫌や疲れなどを考えると、できる限り1箇所でいろいろなことができた方が良いと思い、着付けもヘアセットもすべて行ってくれる写真館を選びました。（40代／女性／東京都／自営業、自由業）
・移動することもなく、写真、着付け、ヘアセットと同じ場所で同時に出来るのうえ、手直しもすぐしてもらえるので負担が少なく便利だと思ったら（40代／男性／埼玉県／自営業、自由業）
・写真撮影とヘアセット、着付けが全てセットになっていて、移動の手間が無くてスムーズだったからです。口コミでも評判が良くて、衣装の種類も豊富で、娘が気に入った着物を選べたのも決め手でした。自宅からも近くて、当日の流れが分かりやすかったので安心してお願い出来ました。（50代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
《美容院》
・自宅から近く着付けも一緒にしてくれたので選びました。（20代／女性／鹿児島県／パート、アルバイト）
・寒川神社でお着物レンタル、着付けヘアセット、写真のセットがあったので全て１度に予約できるならと思いこちらでお願いしました。（30代／女性／神奈川県／自営業、自由業）
・一生の思い出や記念になると思ったので綺麗な髪型にセットしてあげたいと思いました。（30代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
・娘はオーストラリア（ブリスベン）で生まれ、7歳の時に日本へ帰国しました。3歳の時は海外でしたので（行事が）できませんでしたが、7歳の時は家族でよく行く美容院で、着物着付け、髪のセットなど全て行いました。（40代／男性／東京都／正社員）
・自宅から近くて着付けと一緒にやってもらうことができたので。（40代／女性／神奈川県／正社員）
・プロの技術で安心できるし、仕上がりが綺麗だからです。特別な日なので、信頼できる場所でお願いしました。（50代／女性／東京都／専業主婦）
