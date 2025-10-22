CHG Global Summits 2025（タイ）にて株式会社リプロセル 代表取締役社長の横山周史が講演いたします
株式会社リプロセルの代表取締役社長 横山周史が、2025年10月23日（木）にタイで行われるCHG Global Summits 2025にて講演いたしますのでお知らせいたします。
当日はThailand Charter of Health Masterclass 2025にて、「REPROCELL’s Clinical glade iPSC Advancing Cell Therapy」という演題で講演いたします。
海外での講演ではございますが、皆様のご参加をお待ちしております。
■CHG Global Summits 2025について
CHG Global Summits 2025は、ウェルネス、観光、教育、スタートアップ、経済、エネルギー、投資の7分野に焦点を当てた国際的なサミットです。
世界各国のリーダーやイノベーターが集い、持続可能な成長とグローバルな連携を推進します。
世界100カ国以上から2,000人を超える参加者が見込まれており、セミナー、展示会、マスタークラスなどが実施されています。
ウェブサイト：https://www.chgglobalsummits.com/
■会社概要
商号 ：株式会社リプロセル（https://reprocell.co.jp/）
代表者 ：代表取締役社長 横山 周史
所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11メットライフ新横浜ビル9階
設立年月：2003年2月26日
事業内容：（1）研究支援事業 （2）メディカル事業
配信元企業：株式会社リプロセル
