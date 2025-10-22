日本製・名入れ可｜誕生時の重さで仕立てるメモリアルテディベア。出産祝い・記念ギフトに
赤ちゃんが生まれた瞬間の「重さ」をそのまま形に残せる――。
こちらの《ウェイトテディベア》は、誕生時の体重と同じ重さで一体ずつ丁寧に仕立てられる、特別なメモリアルベアです。
ふんわり優しい手触りと、どこか懐かしいクラシックな表情。抱き上げた瞬間に、あの日のぬくもりがよみがえります。
お名前や生年月日、出生体重などを刺繍で入れられる名入れ対応（オプション）も可能。お子さまの“はじめての贈り物”として、またご両親や祖父母へのプレゼントにも人気です。
出産祝い・100日祝い・1歳のお誕生日など、成長の節目を祝うギフトとして最適。
国内のぬいぐるみ職人が一体ずつ手作業で仕上げるため、品質も安心の日本製です。
特別な日を、永遠に抱きしめていられる形に。
世界にひとつだけの「ウェイトベア」で、かけがえのない誕生の記憶を残してみませんか。
「赤ちゃんのお誕生を祝う」生まれた時の重さで作るウェイトテディベア～名入れ可
https://naire-shop.com/naire-petitloup-311/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332407&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
こちらの《ウェイトテディベア》は、誕生時の体重と同じ重さで一体ずつ丁寧に仕立てられる、特別なメモリアルベアです。
ふんわり優しい手触りと、どこか懐かしいクラシックな表情。抱き上げた瞬間に、あの日のぬくもりがよみがえります。
お名前や生年月日、出生体重などを刺繍で入れられる名入れ対応（オプション）も可能。お子さまの“はじめての贈り物”として、またご両親や祖父母へのプレゼントにも人気です。
出産祝い・100日祝い・1歳のお誕生日など、成長の節目を祝うギフトとして最適。
国内のぬいぐるみ職人が一体ずつ手作業で仕上げるため、品質も安心の日本製です。
特別な日を、永遠に抱きしめていられる形に。
世界にひとつだけの「ウェイトベア」で、かけがえのない誕生の記憶を残してみませんか。
「赤ちゃんのお誕生を祝う」生まれた時の重さで作るウェイトテディベア～名入れ可
https://naire-shop.com/naire-petitloup-311/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332407&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ