BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ店は、TOJIとエシカルデザインウィーク内「ViOマルシェ Vol.9」に共同出展。

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が直営するBEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店は、TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区）と、2025年10月22日（水）～24日（木）の3日間、虎ノ門ヒルズ オーバル広場にて開催される「ViOマルシェ Vol.9 × エシカルデザインウィーク」に共同出展いたします。

< POP UPストア概要 >

名称：ViOマルシェ Vol.9 × エシカルデザインウィーク

開催日：2025年10月22日（水）~24日（木）※TOJIは22・23の2日間のみ出展

会場：虎ノ門ヒルズ オーバル広場（東京都港区虎ノ門1丁目）

出展場所は、屋外です

参加費：無料 (どなたでもお越しいただけます）

イベント詳細 : https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2025

＜販売商品＞

ソイプロビューティー（BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD）

酒粕バスパウダー 粕 -HAKU-／杜 -MORI-（TOJI）

酒粕のちからを、現代の美に繋ぐブランドが共同出展

今回、TOJIとBEAUTY CELLAR BY HOLLYWOODは共同で、“酒粕のちからで、内外からの美と健康を育む”をテーマに、ViOマルシェに出展します。両社は、日本の美と健康の知恵として受け継がれる伝統素材「酒粕」のちからを生かした商品を展開するウェルネスブランド[1] です。

会場では、TOJIの看板商品「酒粕バスパウダー」と、ハリウッドが展開するインナービューティープロテイン「ソイプロビューティー」を販売。どちらも、こだわりの酒粕を丁寧にパウダー化し、日常に取り入れやすくした商品。酒粕を日常に取り入れることで、内側と外側の両面から美と健やかさをサポートするライフスタイルを提案します。

出展商品紹介

【内側からのアプローチ】

BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD ソイプロビューティー

●美しさと健康をサポートする溶けやすさと美味しさにこだわった100％植物性のヴィーガンプロテイン。発酵食品「酒粕」と、大豆プロテインにそら豆プロテインを加え、和漢植物と7種のスーパーフードを配合。体内の巡りと若々しさをサポートします。

●販売予定フレーバーは「SAKE」「きなこ」「シナモン」の3種類。

●ブースでは試飲も体験いただけます。

※原材料の酒粕は、明治26年（1893年）創業、京都洛中の佐々木酒造で、京都酵母「京の琴」を使用した「聚楽第純米吟醸」を造る際に得られる酒粕を使用しています。

【外側からのアプローチ】

TOJI 酒粕バスパウダーシリーズ



●酒粕パウダー 粕 -HAKU-

素材の含有量と純度に一切妥協せず、酒粕と天然塩をそのままパウダー化。100%自然由来、香料・着色料は一切不使用。素材本来の香りと効能をそのまま肌に届け、日常に「湯治（TOJI）」の習慣を取り入れることを目指しています。

●酒粕パウダー 杜 -MORI-

「HAKU」の処方を基に、100%自然由来の精油を贅沢にブレンド。国産ヒノキと高知県馬路村産の柚子精油を中心に、木々のぬくもりと爽やかな柑橘が調和する香りが特徴です。

※使用している酒粕は、360年の歴史を持つ銘酒「真澄」で知られる長野県・宮坂醸造の酒粕を低温で丁寧にノンアルコール化したもの。アミノ酸やビタミンB群を豊富に含み、コウジ酸による美白・整肌効果が期待されます。

■ViOマルシェについて

「ViOマルシェ」は、オーガニックや無添加にこだわる生産者・ブランドが集う産直マルシェです。米粉クラッカー、薬膳茶、ヴィーガンスイーツ、バスアイテム、スキンケアなど、多彩なエシカル・ウェルネス関連商品を展開しています。第9回となる「ViOマルシェ Vol.9」は、業界の枠を超えた共創パートナーとともにエシカルな活動を発信し、未来の暮らしを考える3日間の参加型イベント「エシカルデザインウィーク」内で開催。厳選された12ブランドが出展します。

公式サイト：https://vio-styles.tokyo/

主催：株式会社スタイルス

TOJI

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

https://toji-japan.com/

BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ店

創業100年のハリウッドが直営するトータルビューティが叶う、エシカルなビューティセレクトショップです。

東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ3F

電話 03-3408-1613

HP https://beautycellar-hw.com/store/1274/

＜アクセス＞

六本木ヒルズ・ハリウッドビューティプラザビル3F

営団地下鉄日比谷線「六本木駅」1C出口 コンコースから直結

駐車場は六本木ヒルズP12をご利用いただくとビル直結でご来店いただけます