【神戸阪急】「文鹿祭(R)」（Bunkasai）秋鹿の杜

10月29日（水）、神戸阪急本館南側道路および本館屋上にて、「第11回文鹿祭(R)」（Bunkasai）秋鹿の杜（主催：ひょうごニホンジカ推進ネットワーク）が開催されます。



シカを利活用したジビエ料理や加工品、ペットフードなど有効活用を推進するためのPRイベントとして、11回目を迎える「文鹿祭(R)」。今回は神戸阪急の本館南側道路および本館屋上を会場として、エンターテイメントと融合したイベントを開催します。ジビエのマインドシェアを高めるため、業界団体の交流だけでなく、市民の日常とクロスオーバーした空間を演出します。



サスティナブル、エシカル、SDGsの視点とインテグリティなイベントとして、兵庫県全域における自然の恵みを再認識し貴重な地域自然資源の利活用向上と普及、地域活性化に繋げることを神戸の都心から広く発信します。



＜1＞文鹿祭(R)（Bunkasai）　　　※入場無料

兵庫県産シカ肉、イノシシ肉を活用した各種ジビエグルメのフードブースをはじめ、ペットフードや県内の農産品・地域特産品の展示販売等、12団体が出店します。


兵庫県猟友会による活動PR、自然環境に関わる団体によるワークショップなども開催されます。


兵庫県マスコット「はばタン」、神戸市中央区マスコットキャラクター「かもめん」、神戸市環境局ゴミ分別推進キャラクター「ワケトン」も登場します。


　※キャラクター登場は午後0時30分～午後1時の予定



■10月29日（水）午前11時～午後9時　神戸阪急本館南側道路　　※雨天決行（荒天中止）


＜2＞GIBIENTER(R)（ジビエンタ）　　※入場条件あり

文鹿祭(R)のスペシャルライブイベント「GIBIENTER(R)（ジビエンタ）」。アーティストたちによるライブ＆パフォーマンスをお楽しみください。



出演：Marc Panther （マークパンサー）、


　　　DOZAN11 aka 三木道三、


　　　前川真悟 (かりゆし58)、


　　　Banda Libre (バンダリブレ）、


　　　DJ KEIN（DJ ケイン）


司会：中将タカノリ、三枝雄子


プロデューサー：YANAGIMAN






■10月29日（水）午後3時～午後9時　神戸阪急本館屋上　※雨天決行（荒天中止）


※入場条件：「文鹿祭(R)」（神戸阪急本館南側道路）での飲食、買物、ワークショップ参加などで


　　　　　　スタンプカードにスタンプを３つ集めて、ジビエンタ会場入口でご呈示いただいた方


　　　　　　のみ入場できます。スタンプカードは「文鹿祭(R)」会場でお渡しします。


※屋上での飲食販売はありません。文鹿祭（本館南側道路）でお買上げいただいた商品の持ち込みは可能


※午後8時以降は本館1階東側入口よりエレベーターを使用



「第11回文鹿祭(R)」


日時・会場：10月29日（水）1日限り


　　　　　「文鹿祭(R)」（神戸阪急本館南側道路）　午前11時～午後9時


　　　　　「GIBIENTER(R)（ジビエンタ）」（神戸阪急本館屋上）　午後3時～午後9時


※神戸阪急本館南側道路は10月29日（水）午前6時30分から午後11時まで車両通行止


※文鹿祭(R)での飲食・買物・各種イベント参加は神戸阪急の駐車サービス対象外


主催：ひょうごニホンジカ推進ネットワーク


※「ひょうごニホンジカ推進ネットワーク」は、兵庫県内におけるシカによる被害軽減を図るとともに、人とシカが共存できる生態系の創出と、捕獲されたシカを地域自然資源として有効活用し地域創生に寄与することを目的に活動しており、捕獲・加工・流通に携わる事業社と兵庫県環境部自然鳥獣共生課で形成されています。


協力：音楽プロデューサーYANAGIMAN / 一般社団法人 兵庫県猟友会/ 一般社団法人ディアー


　　　フレンズジャパン / 柴原精肉店 / はな鍼灸整骨院 / レストラン MOMOKA / 北摂工房 /


　　　ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド / 特定非営利活動法人 cambio / 宍粟ワイルド


　　　フーズ / 欧風家庭料理FUKUTEI / さよう猪鹿工房 / 佐用町商工会青年部 / 猟師の店


　　　でぃあーず / 株式会社 ことりく / 株式会社EGサイクル / 丹波篠山ジビエ専門店山大


　　　安倍商会 / 株式会社 huntech / しそうの森の贈物グリーンキーパー / NPO法人しか


　　　プロジェクト / 一般社団法人丹波森林LSC / 特定非営利活動法人おーけすとら・ぴっと


　　　Patch / ひょうご森林林業協同組合連合会 / 株式会社 木原木材店 / VJ DARAKIRI /


　　　装飾 neshama sheli Decoration / 書家あらっちょ / 有限会社 仲商店


特別協力：兵庫県環境部自然鳥獣共生課 / 兵庫県森林動物研究センター


企画：株式会社メリケンヘッドクォーターズ


問合せ先：一般社団法人ディアーフレンズジャパン 078-362-1115（平日午前10時～午後5時）


関連URL：https://hyogoshikanet.wixsite.com/hyogoshikanet/blog