【星野リゾート】旅の予約体験を もっと自由に、楽しくする。宿泊予約システム「FleBOL（フレボル）」を開発

星野リゾート「FleBOL（フレボル）」はショッピングカートでお買い物するような体験を目指す自社予約システム

「旅を楽しくする」をテーマに国内外73施設を運営する星野リゾートは、「客室」「食事」「アクティビティ」「移動」など、宿が提供するサービスを顧客が自由にアレンジして手配できる宿泊予約システム「FleBOL（フレボル）」-Flexible Booking On Line-を開発し、一部機能の導入を開始しました。ショッピングカートでお買い物をするように、好きな体験を選択し、組み合わせ、自由に変更できる新しい予約体験を目指します。まずは第一弾として、予約完了後に「人数・部屋タイプ・宿泊プラン・日程」の変更が可能になる機能を2025年10月23日より対象施設で導入します。これにより、旅の計画段階でストレスとなっていた予約の取り直しや変更手続きなどの問題を解消します。



導入背景

星野リゾートではこれまで「旅を楽しくする」ために、全国各地で地域の魅力を活かした滞在を企画し、提供してきました。そして、旅の予約体験も、オンライン上でもっと自由に、楽しくしたいと考えてきました。しかし、これまでの予約システムでは、私たちが提供したい旅の理想の姿を表現することができず、顧客にとっても不便な点が残っていました。例えば、旅の計画段階で人数や客室タイプ、日程に変更が出た際に、予約の取り直しが発生してしまう煩わしさや、思い描いた旅程通りに食事やアクティビティの予約が取れないときの歯がゆさ、各地を巡る旅における宿の複数手配が面倒な点など、「旅を楽しくする」ために解決したい課題があります。これらを解消するためには、既存の予約システムにはない、全く新しいモノを一から作る必要があると考え、独自の予約システムの開発に至りました。将来的には旅マエ-旅ナカ-旅アトまで、滞在中のあらゆるシーンで顧客がスマホでスムーズに旅をアレンジできる姿を目指します。

【FleBOL第1弾 ～予約変更編～】星野リゾート調べ

予約済みの方からの問い合わせの約4割が「人数」「部屋タイプ」「宿泊プラン」「日程」の宿泊予約変更の希望です。第1弾ではこれらの「急な予定変更で日程を変えたい」「参加する友人が増えた」「もっと広い部屋にしたくなった」といった、旅の計画段階で発生する変更をオンラインで完結できるようにします。

導入開始日： 2025年10月23日

内容 ： FleBOL導入開始後に星野リゾート公式サイトにて予約した方はWEB上でチェックイン当日午前9時まで「人数・部屋タイプ・宿泊プラン・日程」の変更が可能です。

対象施設 ：「界」全施設、LUCY尾瀬鳩待



星野リゾートについて

1914年に軽井沢に星野温泉旅館を開業し、2025年に111周年を迎えました。所有と運営を一体とする日本の観光産業でいち早く運営特化戦略をとり、2005年に創業の地である星野温泉旅館を改築し、「星のや軽井沢」を開業。その後、2011年に「界」「リゾナーレ」ブランドの展開を開始し、2017 年には海外で初めての「星のや」ブランドである「星のやバリ」を開業しました。2018年には「OMO」、 2019年に「BEB」、2025年には「LUCY」と新たなブランドを展開し、「旅を楽しくする」をテーマに国内外で旅を提案しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/jp/