大阪中津の西田ビルで、”建築×食×地域”が出逢う週末。大阪最大の建築フェス「イケフェス2025」×フードフェス「Farmers Tables」×リノベーションブランド「toolbox」トリプル同時開催

■「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2025」に参加

西田工業株式会社大阪中津のサスティナブルビル「西田ビル」西田ビルでの歴史と変遷を見る参加者たち／特別展示スペース（前回の様子）

大阪・中津の象徴的な建物「西田ビル」は2025年10月25日（土）・26日（日）に開催される、大阪市内の歴史的建造物から現代建築まで通常は非公開建築物を一斉に無料公開する大阪最大の建築イベント。「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2025（通称：イケフェス大阪）」に今年も参加いたします。

当日は、昭和の面影を残すビル内部を一般公開。まちと共に生きてきた建築の歴史を感じながら、普段は立ち入ることのできない空間を自由に見学いただけます。

＜開催概要＞

イベント名：生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2025

公式ホームページ：https://ikenchiku.jp/

開催日：2025年10月25日（土）・26日（日）

開催時間：10:00～17:00

会場：大阪府大阪市北区中津3丁目10番4 西田ビル（https://maps.app.goo.gl/E8vHag3r6WzfStDU7）

西田ビル内特別公開

どこか懐かしい面影が残る内部廊下エントランス階段室住居スペース

1階共用部／3階 toolbox大阪ショールーム／6階住居スペース を特別公開！

開催日時：10月25日（土）・26日（日）10:00～17:00

参加要件：申込不要／定員無し

注意事項：階段移動あり

toolbox大阪ショールーム特別営業

撮影：Masanori Kaneshita

家づくりや内装に関わる商品とアイデアを提供しているWEBショップ。実物や空間を見ていただけるショールーム。特別に日曜日も営業します。

開催日時：10月25日（土）・26日（日）10:00～17:00

会場：西田ビル内 3階 toolbox大阪ショールーム

参加要件：申込不要／定員無し

注意事項：ショールーム内見学の際は、現地にて受付を行います。

■地方特産マーケット「Farmers Tables」も10月26日（日）に同時開催！

多くの来場者で賑わった前回開催の様子（2025年夏）この季節が旬の丹波栗・丹波黒枝豆が登場！当日は8店舗と特設直売ブースが西田ビルへやってくる！

2025年10月26日（日）では、西田ビルにて地方特産型マーケット「Farmers Tables」も同時開催いたします。

福知山・丹波エリアのこだわり食材を使った料理やスイーツ、クラフトビールなどが集結し、地元の生産者と都市の人々をつなぐ”地方創生の交差点”として多くの来場者に親しまれてきました。

＜開催概要＞

開催日時：2025年10月26日（日）11:00～18:00

主催：福知山フロント株式会社

福知山『FARMERS TABLES（ファーマーズテーブルズ）』について

京都府福知山市で春夏秋の季節ごとに行われている地元福知山や丹波の食材をつかった食のイベント。福知山市内の飲食店、スイーツ、カフェのほか、農家による旬の野菜、フルーツ等のブースが出店する地元の大人気イベント。自分たちが大好きなまちをみんなで楽しむ食の祭典です。

「福知山の魅力を多くの人に知ってもらいたい」という主催者の思いと、「地域貢献したい」という西田工業株式会社の思いが合致したことで、中津でのFarmers Tables開催が実現しました。中津の来場者が大阪から福知山まで訪れ、実店舗へ食べに足を運んでくれる流れが生まれつつあります。

Farmers Tablesを手掛ける”くり社長”（写真：2024年春）地元の人気店が中津に集結（写真：2024年夏）その時々しか味わえない限定食材たち（写真：2025年夏）恒例巨大パエリア（写真：2025年夏）夏の名物"魚つかみ"（写真：2025年夏）沢山の賑わいが西田ビルで生まれている

■"サスティナブルビル西田ビル"について

たくさんの面白いが詰まった西田ビル

サスティナブルビル“NISHIDA(にしだ)ビル”は、年間を通して地域に開かれたサスティナブルビルを体現するイベントを届けていきます。 地域活性化のビルを使命とし、街に活気と賑わいを生み出し、地域貢献し、地方創生への貢献を目指しています。地域と企業をつなぐ企画からクリエーターやアーティストとのコラボレーション。時空を超えたリノベビルの可能性を発見し、街に賑わいと活気を生み出したいと強く思っています。

■西田工業株式会社について

社名：西田工業株式会社

代表取締役社長：西田吉宏

本社所在地：〒620-0046 京都府福知山市字天田小字犬丸131-1

本店所在地：〒531-8524 大阪府大阪市北区中津3丁目10-4

西田工業株式会社は、創業100年以上の歴史を持つ総合建設業。

大阪中津に拠点をもつ地元企業「西田工業株式会社」は、西田ビルを拠点に地域活性化への貢献をスタートさせています。

本社のある福知山でこだわり食材をつかった美味しい料理のレストランが大集合して開催されているファーマーズマーケットを2023年11月に初めて大阪中津にて開催。

『大阪中津のリノベーションビルのオーナーである西田ビルを活用し、 離れた地域と地域をつなぎ、地域活性化や地方創生へもつながれば嬉しい』 と西田工業（株）社長は言う。

建築家・隈研吾氏をはじめ西田工業のコンセプトに賛同する企業が呼応する形で、2020年より、様々なプロジェクトを手がけている。

これからも大阪・中津を中心に、まちの人々、建築事務所、企業、アーティスト・アカデミアたちと共に、様々な取り組みを実行していきます。