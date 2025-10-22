株式会社GRCS

株式会社GRCS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木 慈和、以下 当社）は、当社が提供するPCI DSS準拠支援において、クラウドを活用して支援を行うサービス「On Cloud Review（オンクラウドレビュー）※」（以下 本サービス）の提供を開始したことをお知らせいたします。

＜背景＞

デジタル決済が普及する中で、クレジットカード情報保護のための国際的なセキュリティ基準であるPCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）への準拠・維持は、デジタル決済に関わる多くの企業にとって不可欠な要件となっています。しかし、その審査の対応には多くの時間と労力を要し、特に書類の確認作業や膨大な証跡の準備は、担当部門の大きな負担となっています。

＜特長＞

本サービスでは、PCI DSS審査のために準備する運用証跡やシステムの設定に関する文書をクラウドにアップロードし、お客様と当社のコンサルタントが相互に確認を行います。クラウドの利便性を活用しながら専門家による準拠支援を受けることで、審査前の準備を効率的かつ効果的に進めることができます。

審査プロセスにおいては、準拠支援チームとは独立した当社の審査チームが、クラウド活用により現地対応を最小限に抑えた審査を行います。レビューのタイミングが分散されるため、お客様は日常業務と並行して審査対応を進めることができます。

- 経験豊富なPCI DSS準拠支援コンサルタントによる、準備段階からの綿密なフォロー- クラウドを活用した効率的なレビュー- 当社の認定審査員（QSA）による、実地審査を最小限に抑えた審査プロセス- 準備から審査まで当社で支援を行い、スムーズに完結

サービスURL: https://www.grcs.co.jp/promotion/pcidss

当社は今後も、サイバーセキュリティ分野におけるDXを推進し、柔軟で効率的なセキュリティソリューションを提供することで、安全なデジタル社会の実現に貢献してまいります。

※「On Cloud Review」は株式会社GRCSの登録商標です。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社GRCS

代表者 ： 代表取締役社長 佐々木慈和

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5F

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 50百万円

上場市場 ： 東京証券取引所グロース（証券コード：9250）

事業内容 ： GRC・セキュリティ関連ソリューション事業

URL ： https://www.grcs.co.jp/