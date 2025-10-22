いつまでも笑顔でいてほしい！～医療的ケア児・障がい児とその家族のサポートへの寄附をお願いします

伊勢市

医学の進歩等を背景として、人工呼吸器の使用や経管栄養、たんの吸引など医療的ケアが必要な障がい児が増加しています。「慢性的な睡眠不足」、「障がい児を兄弟姉妹に持つきょうだい児が抱えるストレス」など家族の心身の負担感は重大であり、家庭環境が悪化する要因となり得ます。

退院後の在宅生活に必要で役立つ情報を分かりやすくまとめた「医療的ケア児在宅生活サポートブック」の提供、医療的ケアや障がいへの理解促進など安心して暮らし続けることができるようなサポートを持続的に行っていけるよう、ふるさと納税型クラウドファンディング（ガバメントクラウドファンディング）を実施し、皆さまからのご支援を募ります。

ご寄附はこちらから （ふるさとチョイスGCFページ）https://www.furusato-tax.jp/gcf/4684

※このクラウドファンディングはふるさと納税型クラウドファンディングのため、寄附金控除の対象となります。

※市外にお住まいで、10,000円以上の寄附をしていただいた方には、市内の障害者就労施設等で働く方々が心をこめて作った品物からお好きなものを返礼品としてお選びください。市内の障害者就労支援にもつながります。

伊勢市では、他に３件の伊勢市取り組みのふるさと納税型クラウドファンディングを実施しています！

あたたかいご支援をお願いします。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

伊勢市 健康福祉部 高齢・障がい福祉課 奥野・中村

TEL 0596-21-5558

e-mail syougai@city.ise.mie.jp