ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」が協賛する、ＪＡ全農グループのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ゆるふわちゃんねる」が、登録者数100万人を達成したことを記念し、番組特典付きの記念BOXを数量限定で販売します。

「ゆるふわちゃんねる」は、「食」と「農」の魅力をお届けすることをテーマに、2022年７月の開設から３年間で500本以上の動画を配信しました。現在では、「ゆるふわたいむ（出演：ＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さん）」、「虹のコンキスタドールのレインボーファーム（出演：虹のコンキスタドールさん）」、「根本凪ノウフク連携中（出演：根本凪さん）」、「ニッポンエールショート（出演：AKB48さん）」、「お肉の宅配 肉市場 全力宣伝部!!（出演：志田音々さん）」、「紀香とゆる飲み～日本の「おいしい」お届けします♪～（出演：藤原紀香さん）」の６番組を定期的に配信しています。

今回、「ゆるふわちゃんねる」のチャンネル登録者数が100万人を達成した記念に、番組出演者の「ゆるふわちゃんねる100万人達成記念ムービー」の配信に加え、出演者のサイン入りエプロンが当たる「ゆるふわちゃんねる登録者100万人達成記念BOX」をＪＡタウンで販売します。

ゆるふわちゃんねる登録者100万人達成記念ＢＯＸ

■ゆるふわちゃんねる登録者100万人達成記念ＢＯＸ【限定100セット】

商品ページ：http://www.ja-town.com/shop/g/g9503-yurufuwaCH-1Msub-Anniv/

商品内容 ：

「山形代表」 （小さなYAMAGATAマルシェ）

「金のめし丸元気つくしパックごはん」（博多うまかショップ）

「インディゴブルーライスヌードル」（農福市場）

「博多和牛とはかたもち豚の粗挽きボロネーゼと佐賀牛スパイスカレー」（お肉の宅配 肉市場）

「淡路島たまねぎスープ」（あつめて、兵庫。）

「ニッポンエールグミ」（ニッポンエールショップ）

販売数量 ：限定100セット

販売ショップ：ＪＡタウン「お肉の宅配 肉市場」 https://www.ja-town.com/shop/c/c9503/

【ゆるふわちゃんねる100万人記念プレゼント企画】

１．対象期間：１０月２２日（水）～１１月３日（月・祝）注文受付分

２．内 容：期間中、対象商品を購入いただいた方が対象となります

（１）購入いただいた方全員に「じぇー太（プロフ柄）」と「ゆるふわちゃんねる」の クリアファイルをプレゼント

（２）抽選で計６名様（各番組１名様）に出演者のサイン入りエプロンをプレゼント

３．応募条件：対象商品を注文の際、注文コメント欄にご希望の「番組名」を記載ください。

番組名は「ゆるふわたいむ」、「ノウフク連携中」、「レインボーファーム」、「ニッポ

ンエール」、「全力宣伝部」、「紀香とゆる飲み」からお選びください。

４．備 考：

（１）当商品は限定100個の販売になります

（２）注文後にキャンセルされた場合は対象外となります

（３）当選は発送をもって代えさせていただきます

（４）当選賞品については別送となり2025年１２月の発送を予定しています

■チャンネル登録者数100万人達成記念ムービー

ゆるふわちゃんねる https://youtube.com/@yurufuwa_time チャンネル登録者数100万人達成記念ムービー

■チャンネル概要

１．チャンネル名：ゆるふわちゃんねる https://youtube.com/@yurufuwa_time

２．番組名：【ゆるふわたいむ】

「食」と「農」の魅力をＪＡタウンの商品を通じて産地や店舗、スタジオからお届けする番組

出演：秋元真夏さん（ＪＡタウンオフィシャルサポーター）、

提供：ＪＡタウン、配信日時：毎週火・金曜日 １８時

３．番組名：【虹のコンキスタドールのレインボーファーム】

本格的に農業をする圃場を設け、野菜の定植や収穫、田植えや稲刈りなどの農作業をとおして、農業の大切さやＪＡタウンの商品の魅力を紹介する番組

出演：虹のコンキスタドールさん、提供：ＪＡタウン、配信日時：水曜日 １８時

４．番組名：【根本凪のノウフク連携中】

農福連携に携わる人々の想いや現場の様子を取材し、農業と福祉の関わりについて探求する番組

出演：根本凪さん、提供：ＪＡタウン、配信日時：木曜日 １８時

５．番組名：【ニッポンエールショート】

にっぽん生まれ、にっぽん育ちの農畜産物をちょっとこだわった身近な商品にした「ニッポンエール」の魅力をお届けする番組

出演：ＡＫＢ４８さん、提供：ニッポンエール、配信日時：毎週月・木曜日 １８時

６．番組名：【お肉の宅配 肉市場 全力宣伝部!! 】

ＪＡタウン「お肉の宅配 肉市場」の商品を通じた様々な企画で国産のお肉を全力で宣伝・応援する番組

出演：志田音々さん、提供：ＪＡ全農ミートフーズ株式会社、配信日時：土曜日 １８時

７．番組名：【紀香とゆる飲み～日本の「おいしい」お届けします♪～】

藤原紀香さんとゲストが国産のお酒や食材を味わいながら展開するトーク番組

出演：藤原紀香さん、提供：ＪＡタウン、株式会社全農ビジネスサポート、

配信日時：日曜日１８時 ※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown