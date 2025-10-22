ビスコースステープルファイバー 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月15に「ビスコースステープルファイバー市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ビスコースステープルファイバーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ビスコースステープルファイバー市場の概要
ビスコースステープルファイバー 市場に関する当社の調査レポートによると、ビスコースステープルファイバー 市場規模は 2035 年に約 288億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ビスコースステープルファイバー 市場規模は約 165億米ドルとなっています。ビスコースステープルファイバー に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ビスコースステープルファイバー市場の成長は、MMCF（ビスコース繊維）の環境基準を世界的に引き上げる規制の調和によって支えられています。さらに、ビスコースを含む繊維製品に関する製品レベルのガイダンスは、拘束力のある製品政策ツールへと変化しつつあります。当社のアナリストは、エコラベルや調達の適格基準としてエネルギーベンチマークを設定した準備調査や政策立案のための科学報告書を特定しました。さらに、ヨーロッパは完成繊維製品の主要需要地となることが予想され、影響力のある製品要件を設定しており、規制の動向は、世界中のVSF生産者にとってコンプライアンスコストの上昇と認証プレミアムの増加につながる可能性があります。
ビスコースステープルファイバーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/viscose-staple-fiber-market/81494
ビスコースステープルファイバーに関する市場調査では、環境負荷の低いビスコース生産経路の商業化により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、リサイクル原料は、高品質で検証済みの繊維の提供を可能にします。市場の競合分析に関しては、レンチング、サテリなどの大手ビスコース生産者は、投資家向けプレゼンテーションの中で、リサイクル原料のパイロット事業には潜在性があり、より大きな投資が見込まれると報告しています。政策的需要と企業の資本コミットメントの組み合わせにより、より高い利益率を持つ分離可能な製品ラインが推進されると期待されています。
しかし、原材料への依存度が高いため、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。VSF市場による木材パルプの消費量が多いため、特に森林破壊や持続不可能な伐採といった環境問題に直面しています。サプライチェーンの混乱、季節性、パルプ価格の上昇も、生産の安定性と手頃な価格に影響を与えます。原材料のコストが増加するだけでなく、認証済みまたはその他の供給源を探すメーカーの負担も大きくなり、調達戦略が複雑になり、拡張性が制限されます。
