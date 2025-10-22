RPO（採用業務代行）の価格改定に関するお知らせ

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：米田光宏、以下「ツナググループ」）は、2026年1月1日よりRPOサービスの価格改定を実施いたします。

創業以来18年間にわたり、幅広い業種・企業の採用課題に寄り添い、RPOサービスを通じて最適な人材確保を支援してまいりました。国内の労働市場は、少子高齢化による労働力不足や働き方の多様化、最低賃金の引き上げなどにより、採用環境がますます複雑化しています。こうした変化を受け、企業の人材戦略は従来の手法だけでは対応が難しい転換期を迎えており、採用手法の見直し・再構築が求められています。

このような市場環境を踏まえ、当社のRPOサービスについても提供範囲の再定義を実施し、さらに対応スピードの向上、業務範囲の拡充、専門性の強化を推進すべく、価格改定を実施することといたしました。

- 対応スピードの向上

AIと人の手によるクオリティ担保を組み合わせ、業務プロセスのDX化・改善を通じて、より迅速に採用業務を遂行できる体制を構築。

- 業務範囲の拡充

提供サービスを細分化・標準化し、蓄積されたノウハウを体系化。企業ごとの多様な採用ニーズに対して、より広範囲かつ柔軟にRPOを提供。

- 専門性の強化

グループ関連機関や専門機関との連携により、最新の市場動向や法改正に基づく高度な採用戦略の提案が可能となり、安心・安全なサービス提供体制を実現。

今後もRPOサービスの再定義や新たな価値創出に関する取り組みを随時発信し、常に進化する採用支援サービスを提供してまいります。

■価格改定実施日

2026/1/1~順次反映いたします。

■RPOサービスについて

RPOサービスは、企業の採用活動全般を一括して支援するソリューションです。採用戦略の立案から母集団形成、選考プロセスの最適化、内定者フォローまで、採用活動の全工程を効率化し、企業の採用力強化を実現します。

RPOのサービス詳細はこちら :https://service.tsunagu-grp.jp/rpo/ap

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給GAP解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。