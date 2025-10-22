「exaBase 面談要約」を「exaBase セールスエージェント」へ名称変更しAIエージェント機能強化

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、営業支援AIサービス「exaBase 面談要約」を、本日より「exaBase セールスエージェント」に名称変更することをお知らせいたします。 本変更は、営業担当者に寄り添う自律型AIエージェントへの進化を表すものです。2025年冬頃より順次提供開始予定の 機能追加では、フィールドセールス職に最適化した自律型AIエージェントが、商談の準備から実施、フォローアップまでを一貫して支援します。生成AI技術の急速な発展により、営業組織の生産性を飛躍的に向上させる新時代のセールステックの実現を目指します。

☑ 名称変更の背景

これまでexaBase 面談要約は、営業面談の録音から自動で要約を生成するサービスを提供してまいりました。多くのお客様にご利用いただく中で、単なる面談要約にとどまらない、より包括的な営業支援へのニーズが高まってきました。

この度、2025年冬頃より順次提供開始予定のAIエージェント機能の追加に伴い、サービスが面談要約から営業業務全体を支援する自律型AIエージェントへと進化することから、その実態に合わせて名称を変更することといたしました。

☑ サービスコンセプト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30192/table/401_1_6c6c00429e0633ac191fbee25759a086.jpg?v=202510220728 ]

「営業を科学する。」

各商談に必要な情報を貯め、活かし、導く--協働エージェント。

各商談の“文脈”を集めて貯め、根拠が見える示唆へと活かし、あなたを“次の一手”へ導く。

あなたが選び実行し、やったことが結果になる。

その結果で検証し、学びはエージェントに取り込まれて次回の精度が上がる。

--準備は軽く、実行は増え、予測はぶれにくく。

エクサウィザーズは、顧客自らがAIエージェントを構築し業務生産性を高められる世界の実現を目指し、業種特化型エージェントの展開を進めています。exaBase セールスエージェントは、営業を科学し、各商談の文脈を集めて活用することで、営業担当者を次の一手へと導く協働エージェントとして進化してまいります。

☑ 今後の機能アップデートについて

exaBase セールスエージェントは、従来の高精度な面談要約機能を維持しながら、営業業務に特化したAIエージェント機能を搭載予定です。日本の営業職の約6～7割を占めるフィールドセールス（対面営業）に最適化し、商談の準備・対話・振り返りを一体的に支援する、モバイルファーストの自律型AIエージェントへと進化します。

追加予定の主な機能（2025年冬頃より順次提供）

1. 商談準備の自動化：案件サマリ、過去接点の抽出、想定Q&Aの自動生成

2. 商談中のリアルタイム支援：顧客の課題や懸念の自動抽出、必要なアクションの即時提案

3. 商談後の業務効率化：CRM更新案の自動作成、フォローアップメール草案の生成、次回提案書の骨子作成、営業ロープレの実施支援

https://youtu.be/3RyiYOAIYmE

※動画はコンセプトをお伝えするイメージ映像となっております。実際のサービス画面、仕様、機能等と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

現在exaBase 面談要約をご利用のお客様は、引き続き同じアカウント、同じ料金プランでサービスをご利用いただけます。今後追加されるAIエージェント機能についても、順次ご利用可能となる予定です。

本件に関するお問い合わせ先

https://exawizards.com/exabase/sales-agent/

※機能アップデートの詳細をご希望の方も、サービスサイト内の「お問い合わせ」よりご連絡ください。

