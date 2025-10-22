服を愛するZOZOスタッフが“好き”をセレクトしたマーケット「服愛」を西千葉のZOZOSTUDIOで10月25日より開催

株式会社ZOZO

服を愛するZOZOスタッフがセレクトしたマーケット「服愛 vol.2」を、10月25日（土）から11月3日（月・祝）まで、西千葉のZOZO本社向かいに位置するZOZOSTUDIO COFFEEにて開催します。

服愛は「服が好きだ。楽しさも、カルチャーも、個性も。服を通じてつながるこの想いを、未来につないでいく。“服愛”は、そのはじまり。」というメッセージを掲げ、 ファッションを愛するすべての人が“服を通じて未来を想う”きっかけをつくる、ZOZOが2024年から開催しているイベントです。

本イベントでは、ファッションへの情熱が特に強いZOZOスタッフ6名が、ブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED(https://zozo.jp/zozoused/)」から、自分の“好き”をセレクトした約150点のアイテムを販売します。スタッフそれぞれの「服への想い」を表現した空間を通して、リユースファッションの魅力をお届けします。

ZOZOUSEDは、“お得にオシャレを楽しんでもらいたい”という想いのもと、 ZOZOらしい視点で、循環型ファッションの普及に取り組んできました。本イベントでは「リユースで気軽に好きなものに出合う」体験を提供し、ファッションの循環をより広げていくことを目指します。

＜服愛 vol.2について＞

・企画名：服愛 vol.2

・開催日時：2025年10月25日（土）～2025年11月3日（月・祝）10:00～18:00

・開催場所：ZOZOSTUDIO COFFEE （千葉県千葉市稲毛区緑町1-16-6）

・販売商品：ZOZOUSEDのアイテム約150点

※アイテムが無くなり次第終了予定です。

※決済情報などの詳細はInstagramアカウント「ZOZOの広場／ZOZOSTUDIO（@zozostudio_coffee(https://www.instagram.com/zozostudio_coffee/)）」をご確認ください。

＜セレクターについて＞

（左上からセレクト順）

・中川 夏音／ZOZOのユース世代をけん引し、ファッションへの愛や楽しさを広める存在。色使いや組み合わせで見せる、心ときめくセンスをお楽しみください。

・島村 龍也／ブランド古着を扱う「ZOZOUSED」の責任者を務める。ブランドからアイテムの歴史まで、幅広いファッションカルチャーに対する愛は人一倍。自身が好むアメカジ系を中心とした古着好きならではのラインナップをご覧ください。

・武藤 貴宣／ZOZOTOWN創業からの立役者。自らも“ファッションチアリーダー”と称するほど、ファッション愛に満ち溢れている。信念をもったセレクトをお楽しみください。

・小川 千絵／ラグジュアリーやデザイナーズブランドを扱う「ZOZOVILLA」のバイヤーであり、ZOZO社へファッション愛を注入する存在。彼女にしかできないファッションコーディネート。一点一点が主役になる、こだわりのセレクトに注目です。

・林 真美 ＆ 林 健太／夫婦“林家”での参加。お互いでアイテムをシェアし着まわすほど、ZOZOが推すおしゃれカップル。