¾¦É¸¸¢¿¯³²¤ª¤è¤ÓÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿ÁÊ¾Ù¤Ë¾¡ÁÊ
ÃÎÅªºâ»º¸¢¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¡¦¿¯³²¤Ø¤Î¸·Àµ¤ÊÂÐ½è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¶²Ï县东Úð润³êÌýÍ¸Â¸ø»Ê¡¢Éð¾ë县Ï·¾ë镇¹¥ËåÉ´货铺¡¢ÚÛ锡ÎÏ¸»润³êÌýÍ¸Â¸ø»Ê¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´Ø·¸¼Ô2Ì¾¡Ê°Ê²¼¡¢Èï¹ð¤é¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦É¸¸¢¿¯³²¤ª¤è¤ÓÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¹âµé¿ÍÌ±Ë¡±¡¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤¬¾¦É¸¸¢¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¸ìÉ½µ¤Î¼ÒÌ¾¡ÖÉáÍø»ÊÄÌ¡×¤òÈï¹ð¤é¤¬°ãË¡¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢½á³êÌýÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¦É¸¸¢¿¯³²¤ª¤è¤ÓÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤ËÅö¼Ò¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Èï¹ð¤é¤¬¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¶â250Ëü¸µ¡ÊÌó5,000Ëü±ß¡Ë¢¨1¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¾¡ÁÊÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¡¢ÆÃµö¡¢¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤Þ¤¿¤Ï¿¯³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâ´Æ»ëÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó´Ø·¸ÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¢Íø¿¯³²¤ÎÃû¸õ¤òÁá´ü¤Ë»¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ø·¸Åö¶É¤Ø¤ÎÄÌÊó¤äÁÊ¾ÙÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àµµ¬ÉÊ¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤ò¼é¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¢¨2¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖEase ¤è¤ê°Â¿´¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡1¸µ¡á19.7±ß¤Ç´¹»»
¢¨2¡¡¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¤ー¥¨¥¤¥È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/¡Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¼´¤È¤·¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤¡ÖE¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë8¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡ÊEnergy¡¢Ecology¡¢Efficiency¡¢Extension¡¢Economy¡¢Emotion¡¢Ease¡¢Empowerment¡Ë¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¡ä¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¹Êó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉôÌç¡¡TEL¡§03-6836-3333
¡ã¤ªµÒÍÍ¡ä¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-39-2936
