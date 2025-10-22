近畿健康管理センター・住友理工と協業し『健康診断＆睡眠解析セットプラン』を提供

株式会社ナインアワーズ

株式会社ナインアワーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井隆浩、以下「ナインアワーズ」）は、一般財団法人近畿健康管理センター（本社：滋賀県大津市、理事長：木村隆、以下「KKC」）および住友理工株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役執行役員社長：清水数志、以下「住友理工」）と協業し、KKCの個人会員組織「KKC Let’s(R)」会員を対象とした『健康診断＆睡眠解析セットプラン』の提供を開始します（定員20名）。健康診断と当社の睡眠解析サービス「9h sleep checkup」を一体の導線で提供し、利用者の未病段階からの気づきを具体的な行動変容へつなげることを目指します。

KKCは、巡回型・施設型の各種健康診断・検査に加え、健康増進の普及啓発、相談・指導・支援、調査研究を一貫して担う予防医療の専門機関として、本プランにおける健診およびオンライン健康相談を担当します。住友理工は、ナインアワーズのカプセルベッド内に設置する非装着型の圧電式センサー「モニライフ(TM)・ウェルネス」を提供し、日常に近い宿泊環境で負担の少ないデータ取得を実現します。ナインアワーズは、宿泊空間（カプセルホテル）を提供するとともに、「9h sleep checkup」で取得した睡眠データを可視化し、KKCへ提供します。

ナインアワーズは今後も、予防・未病の改善に資するスリープテックの社会実装を加速し、医療・健康分野の企業・団体との協業を拡大しながら、気づきを確かな行動へとつなげる持続可能なプログラムづくりに取り組んでまいります。

※「モニライフ(TM)・ウェルネス」は非医療機器です。

※「KKC Let’s(R)」は一般財団法人近畿健康管理センターの登録商標です。

※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

『健康診断&睡眠解析セットプラン』とは

KKCが提供する健康診断・Web健康相談と、ナインアワーズが提供する睡眠解析サービス「9hsleep checkup」を組み合わせたパッケージサービスです。

睡眠は心身の健康に密接に関連しており、睡眠不足や質が悪い睡眠は、肥満や高血圧などの生活習慣病の発症リスクや死亡リスクが高まると言われています。そこで未病の観点から、健康診断と同時に、睡眠を分析することで、健康リスクを未然に防ぐことを目的としています。

KKCウエルネス東京日本橋健診クリニックにて生活習慣病などのリスクを早期発見できる健康診断を受け、その日の夜にナインアワーズのカプセルホテルに宿泊し睡眠解析サービス「9h sleep checkup」を受けます。健診・宿泊の約3週間後に、KKCの保健師からオンラインにて健康診断と睡眠解析の結果を統合させたアドバイスなどの健康相談を受けることができるサービスです。

睡眠解析サービス「9h sleep checkup」では、利用者の身体に機器等を装着する必要はなく、カプセルベッド内に設置された住友理工が開発する「モニライフ(TM)・ウェルネス」等の機器から、睡眠の質や呼吸状態などを測定し利用者の睡眠を分析することで、睡眠の課題などを早期に発見することができます。

健康状態を調べ、健康の維持や生活習慣病などの疾患の早期発見ができる健康診断と、睡眠解析を組み合わせることで、利用者自身の総合的な健康状態を明らかにし、生活習慣を振り返る機会となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23703/table/58_1_83c212c4b38327bde8b60823e5fa92d7.jpg?v=202510220428 ]

KKC 法人概要

法人名：一般財団法人近畿健康管理センター

代表者：理事長 木村隆

本社所在地：滋賀県大津市木下町10-10

事業内容：巡回型各種健康診断・検査事業 / 施設型各種 / 健康診断・検査事業 / 健康の維持・増進等の普及啓発に関する教育・相談・指導・支援および調査研究

URL：https://www.zai-kkc.or.jp/

住友理工 法人概要

法人名：住友理工株式会社

代表者：代表取締役執行役員社長 清水和志

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋

事業内容：自動車用および一般産業用ゴム・樹脂製品の製造・開発

URL：https://www.sumitomoriko.co.jp/

ナインアワーズ 会社概要

会社名：株式会社ナインアワーズ

代表者：代表取締役CEO 松井 隆浩

本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル8階

事業内容：ホテルの企画・運営・コンサルティング事業 / 睡眠事業

URL：https://ninehours.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

ナインアワーズ ホテル運営部

TEL：050-1720-5181 Email：info [＠] ninehours.co.jp