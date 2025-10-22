メジャーリーガー吉田正尚×ラグジュアリーカード　吉田選手を企業広告に活用できる中小企業応援プロジェクトが始動

Black Card I株式会社

Mastercard(R)最上位クラス「ワールドエリート」を日本で初めて採用したプレミアムクレジットカードブランド「ラグジュアリーカード」（日本本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：菊地 望）は、2025年7月よりブランドアンバサダーを務めるメジャーリーガーの吉田正尚選手と協働し、世界で活躍する吉田選手を自社の広告に起用できる「中小企業応援プロジェクト」の提供を2025年10月より開始しました。

本プロジェクトは、運営パートナーとして株式会社buffの協力のもと、同社が持つスポーツ・エンターテインメント・社会貢献領域での知見を活かしながら展開いたします。

【プロジェクト概要】

吉田選手を、自社の広告・宣伝（Webサイトや販促物等）に起用できる特別なプロジェクト。

通常は多額の費用が必要となるトップアスリートの広告起用を、ラグジュアリーカード法人口座決済用会員様限定の特別料金でご提供します。さらに、スポンサー費の一部は、NPO法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーションを通じて、吉田正尚選手が取り組む子どもたちの支援活動に充当されます。挑戦する企業のブランド価値向上と、未来を担う子どもたちの支援という社会的意義を両立できる特別なプロジェクトです。

プロジェクト背景

世界を舞台に挑戦を続ける吉田正尚選手。昨年(2024年)10月の右肩手術以降はリハビリに励み、今年7月にメジャーでの実戦に復帰、レギュラーシーズン最終戦ではホームランを打つなど、その活躍の姿を通じて多くの方に熱狂と勇気をもたらしています。

どんな状況にあっても常に挑戦し続ける吉田選手のストイックな姿勢は、ラグジュアリーカードの、既存の枠にとらわれずに常に新しい価値創出を目指す姿勢と共通しています。また、吉田選手自身が長年ラグジュアリーカードを愛用いただいていることもきっかけに、2025年7月からはブランドアンバサダーとして取り組みを開始しています。

アンバサダー就任に関するプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000036389.html

そして今回のプロジェクトでは、吉田選手の「大きくなくても、頑張っている人を応援したい」という想いと、若い経営者層を中心に支持されるラグジュアリーカードが抱く、挑戦する方を応援したいという想いが共鳴し、トップアスリートの影響力をラグジュアリーカード会員様のビジネスの成長に繋げる「中小企業応援プロジェクト」をご用意しました。

プロジェクト詳細

●メジャーリーガーがあなたの会社の「顔」に。「中小企業応援プロジェクト」

通常であれば、数千万円から1億円を超える規模の契約が必要とされる著名アスリートの肖像活用。

本プランでは、ラグジュアリーカードから提供される選定画像を特別料金で、期間・地域限定でご使用いただけます。WebサイトやSNSでの利用はもちろん、店頭掲出用ポスターやパネルなどの販促物にもご活用可能。さらにスポンサー費の一部は、NPO法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーションを通じて、吉田選手が取り組む社会貢献活動に充当されます。ブランド価値と社会的意義を両立できる特別なプロジェクトです。

【ご利用イメージ】

紙媒体やWeb、SNSといった多様な媒体での広告や販促物などのプロモーションにご活用いただけます。※以下は架空のサービスを想定したご利用イメージです。

【スポンサー特典】

吉田選手直筆サインボール（1個）

吉田正尚選手 コメント

この度、アンバサダーを務めるラグジュアリーカードと共に、僕自身の想いを形にしたプロジェクトを発表できることを大変嬉しく思います。以前から抱いていた「規模の大小にかかわらず、目標に向かってひたむきに努力されている方々を応援したい」という気持ちが、今回の中小企業応援プロジェクトとして実現しました。皆さまのビジネスがさらに大きく羽ばたくための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。また、僕が続けている子どもたちのための活動に、皆さまが直接参加できる機会ができたことも、非常に意義深いと感じています。一つ一つのご支援が、子どもたちの未来を明るく照らす大きな力になると信じています。僕自身も、常に挑戦者の気持ちを忘れず、「頂」を目指して日々プレーしています。このプロジェクトを通じて、夢に向かって挑戦する皆さまと共に前進し、社会に少しでも良い影響を与えていけることを楽しみにしています。

ラグジュアリーカード 代表取締役CEO 菊地 望 コメント

世界を舞台に挑戦を続ける吉田選手のストイックな姿勢は、既存の枠にとらわれず新たな価値創出を目指す当社の理念 “Experience More(R)” と深く共鳴するものです。その想いが「挑戦する人を応援したい」という共通の信念に結びつき、今回の特別なプロジェクトが実現いたしました。

本プロジェクトは、当社の会員である経営者の皆さまに、通常では多額の費用を要するトップアスリートの広告起用という極めて価値の高い機会を、特別条件でご提供するものです。吉田選手という唯一無二の存在を企業の「顔」として迎えることで、お客様のビジネスがさらなる飛躍を遂げることを確信しております。また、スポンサー費用の一部は吉田選手が取り組む社会貢献活動に充当され、事業の成長と社会貢献を同時に実現できる点も本プロジェクトの大きな特徴です。

ラグジュアリーカードは、これからも吉田選手と共に、夢に向かって挑戦する会員の皆さまに寄り添い、“ここにしかない特別な価値”を提供し続けてまいります。

「ラグジュアリーカード」について

ラグジュアリーカードは、2008年に米国の起業家スコット・ブラム氏が創業したプレミアムクレジットカードブランドです。Mastercard(R)最上位クラス「ワールドエリート」を日本で初めて採用し、ブラックダイヤモンドをあしらったフラッグシップモデル「Mastercard(R) Black Diamond(TM)」を展開。縦型金属製カードの製造に関しては80件以上の国際特許を取得しており、高度な加工技術を駆使して、洗練された美しさと重厚感を兼ね備えたデザインを実現しています。ブランドのスローガンである“Experience More(R)”は、単なる決済手段を超え、上質な体験を広げるという理念を表しています。パーソナライズされた優待サービスや高水準のホスピタリティは、まさにその理念の体現であり、高い価値基準を持つ経営者層を中心に支持を集めています。2016年の日本参入以降、若年経営者層の支持も厚く、ビジネスやプライベートでつながる会員限定のコミュニティ形成にも注力しています。

公式HP

https://www.luxurycard.co.jp/

公式メディア

https://myluxurycard.co.jp/luxurycard-experience/