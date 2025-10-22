天然ガムベース業界レポート2025：市場成長率、投資機会、サプライリスク評価
天然ガムベースとは、チューインガムなどの咀嚼製品における「基材」として使用される、天然由来の弾力性・粘性を持つ物質の総称である。主に、チクル（サポディラ樹の樹液）、ジュラン（マニルカラ属植物）、ロジン（松脂の誘導物）、および天然樹脂・ラテックスを起源とする物質が含まれる。これらは加工により適度な硬さと弾性を保持し、風味成分や甘味料と混合することで、消費者に独自の食感と咀嚼体験を提供する。合成ポリマーが広く使用される現代においても、天然ガムベースは「ナチュラル」「オーガニック」志向の高まりとともに再評価されており、環境負荷の少なさや生分解性の高さから持続可能性の観点でも注目されている。天然素材の原産地やトレーサビリティが重要視される昨今において、天然ガムベースは単なる素材を超えた「価値訴求型成分」として位置付けられつつある。
食品・日用品市場全体で「クリーンラベル」や「サステナビリティ」が重視される中、天然ガムベースはその供給背景と環境調和性から再注目されている。合成ガムベースが石油由来であるのに対し、天然ガムベースは植物由来であり、生分解性に優れるため、環境負荷軽減という視点から企業価値に貢献する。特に欧州や北米市場では、原材料の表示義務の厳格化や消費者の成分透明性への要求が高まり、天然成分を全面に打ち出した製品の競争力が向上している。また、フェアトレードや地域貢献といった倫理的消費の文脈において、チクルのような中南米原産のガムベース原料は、供給チェーンの社会的価値とともに製品ブランドのストーリー性を強化する要素ともなっている。これにより、単なる食品素材ではなく、ブランド戦略に組み込むべき高付加価値成分と見なされている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル天然ガムベース市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113636/natural-gum-base）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバル天然ガムベース市場規模は0.6億米ドルに達すると予測されている。
図. 天然ガムベース世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332423&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332423&id=bodyimage2】
図. 世界の天然ガムベース市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、天然ガムベースの世界的な主要製造業者には、Rainforest Chicza、AB Natural Base、True Co.などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約48.0%の市場シェアを持っていた。
天然ガムベースの産業利用においては、素材の「天然性」と「工業的安定性」のバランスが常に課題となる。すなわち、産地や採取時期により成分変動のある天然素材を、一定の物性で安定供給するためには、高度な加工技術と品質管理体制が求められる。特に、チューインガムにおいては咀嚼感・柔軟性・香味保持力といった官能特性が消費者体験を左右するため、複数種の天然樹脂をブレンドし、加熱・冷却・押出などの加工条件を最適化する必要がある。また、保存性や風味保持力に関する課題もあり、包装技術や共同素材（例えば天然ワックスや保香剤）との組み合わせにより補完的な機能を付与する動きも進んでいる。このように、天然素材の価値を最大限に引き出しながら現代製品に適合させるための技術革新が、同分野の競争力を左右するカギとなっている。
天然ガムベースの産業利用においては、素材の「天然性」と「工業的安定性」のバランスが常に課題となる。すなわち、産地や採取時期により成分変動のある天然素材を、一定の物性で安定供給するためには、高度な加工技術と品質管理体制が求められる。特に、チューインガムにおいては咀嚼感・柔軟性・香味保持力といった官能特性が消費者体験を左右するため、複数種の天然樹脂をブレンドし、加熱・冷却・押出などの加工条件を最適化する必要がある。また、保存性や風味保持力に関する課題もあり、包装技術や共同素材（例えば天然ワックスや保香剤）との組み合わせにより補完的な機能を付与する動きも進んでいる。このように、天然素材の価値を最大限に引き出しながら現代製品に適合させるための技術革新が、同分野の競争力を左右するカギとなっている。