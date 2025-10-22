日本の機械学習市場見通し 2035年 - 主要トレンド、技術、投資機会
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本の機械学習市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより正確なビジネス判断を行うための支援を目的としています。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争を評価し、競合企業をベンチマークし、Go-to-Market（GTM）戦略を分析しています。
日本の機械学習市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）33.1%を示し、2035年末までに282億米ドルの市場規模を達成すると予測されています。2025年の市場規模は21億米ドルの収益と評価されました。
日本の機械学習（ML）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の機械学習（ML）市場は、デジタルトランスフォーメーションの加速、AI駆動技術の導入拡大、そして自動化とデータサイエンス革新に対する政府支援の強化によって急速に拡大しています。AIの一分野である機械学習は、大規模データセットを解析し、パターンを特定し、明示的なプログラミングなしで知的な意思決定を行うことを可能にし、日本の次世代産業およびデジタル経済を支える中核技術となっています。
日本の技術エコシステムは、高度なロボティクス、精密製造、自動車イノベーション、医療技術などで構成されており、生産性、効率性、予測分析を向上させるために機械学習の統合が進んでいます。物理世界とデジタル世界の融合を促進する政府主導の「ソサエティ5.0」構想も、製造業、金融、医療、小売、運輸など幅広い分野でのML活用を後押ししています。
ビッグデータの普及、高性能コンピューティング基盤、クラウドベースのAIプラットフォームの拡大により、大企業から中小企業までMLソリューションの導入が容易になっています。さらに、研究開発（R&D）、エッジコンピューティング、AI教育への投資拡大により、学術機関・スタートアップ・大企業の連携によるイノベーションエコシステムが形成されています。
市場規模とシェア
日本の機械学習市場は、強固な産業基盤と積極的な政策支援により、アジア太平洋地域のAI市場の中でも重要な地位を占めています。市場は、予知保全、不正検出、サプライチェーン最適化、自然言語処理（NLP）などの分野で着実に成長しています。
特に金融サービスおよび製造業が最大の市場シェアを占めており、リスク管理、プロセス自動化、データ駆動型意思決定の需要が成長を支えています。また、医療分野では、医用画像解析、新薬開発、患者予後予測などに機械学習が活用されており、ライフサイエンス分野での影響力が拡大しています。
クラウドコンピューティング大手および国内テクノロジープロバイダーは、「AI-as-a-Service（AIaaS）」の提供を拡大しており、企業は高度な専門知識がなくてもMLモデルを導入可能になっています。ソニー、日立、富士通、NECなどの日本の大手企業は、MLを事業運営の中核に統合し、グローバル市場向けの独自アルゴリズムを開発しています。
