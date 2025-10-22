「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」など、全国800店舗のチェーンを展開する株式会社カーベル（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 一正）が、自社カーリースプラン「トール」を昨年発表、更に取扱いを拡大するために、「ノレル」を運営するIDOM CaaS Technologyとタッグを組みます。「トール」×「ノレル」の業務提携により、「トール」でお取扱いの出来なかった案件が、「ノレル」の独自審査で通過率が格段に上がります。今回の業務提携が自動車業界に新たな風を吹かせます。

■ 記者発表会概要

◆日時　　2025年10月24日（金）　　15:00～
◆会場　　株式会社カーベル本社　6階会議室
◆住所　　東京都中央区日本橋久松町11-6　日本橋TSビル
◆ご連絡先　　03-3249-2011

当日は、ご成約車輌に取付けるGPS装置の実機展示がございます。
提供：TTS株式会社

登壇者　株式会社カーベル　代表取締役　伊藤一正
IDOM CaaS Technology　パートナー事業部　部長　吉田剛氏

誠にお手数ではございますが、会場設営準備、お席確保の都合上、ご参加をいただける会社様は10月23日（木）18:00までに当社までご連絡ください。

■ 会社概要
＜株式会社カーベル＞
所在地：東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル　9階
代表者：代表取締役　伊藤 一正
設立 　：2006年9月
事業内容 ：「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」の全国チェーン店展開および加盟店の販売促進支援、「R35Garage」日産GT-Rの専門店、「推薦入社」新卒紹介事業、「マンスリーレンタカー東京」などを展開
URL：https://carbell.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社カーベル　 伊達・福江
TEL：03-3249-2011
MAIL：date@carbell.jp、fukue@carbell.jp

