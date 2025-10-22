株式会社カーベル 業務提携に関する記者発表会のお知らせ
「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」など、全国800店舗のチェーンを展開する株式会社カーベル（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 一正）が、自社カーリースプラン「トール」を昨年発表、更に取扱いを拡大するために、「ノレル」を運営するIDOM CaaS Technologyとタッグを組みます。「トール」×「ノレル」の業務提携により、「トール」でお取扱いの出来なかった案件が、「ノレル」の独自審査で通過率が格段に上がります。今回の業務提携が自動車業界に新たな風を吹かせます。
■ 記者発表会概要
◆日時 2025年10月24日（金） 15:00～
◆会場 株式会社カーベル本社 6階会議室
◆住所 東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル
◆ご連絡先 03-3249-2011
当日は、ご成約車輌に取付けるGPS装置の実機展示がございます。
提供：TTS株式会社
登壇者 株式会社カーベル 代表取締役 伊藤一正
IDOM CaaS Technology パートナー事業部 部長 吉田剛氏
誠にお手数ではございますが、会場設営準備、お席確保の都合上、ご参加をいただける会社様は10月23日（木）18:00までに当社までご連絡ください。
■ 会社概要
＜株式会社カーベル＞
所在地：東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル 9階
代表者：代表取締役 伊藤 一正
設立 ：2006年9月
事業内容 ：「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」の全国チェーン店展開および加盟店の販売促進支援、「R35Garage」日産GT-Rの専門店、「推薦入社」新卒紹介事業、「マンスリーレンタカー東京」などを展開
URL：https://carbell.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社カーベル 伊達・福江
TEL：03-3249-2011
MAIL：date@carbell.jp、fukue@carbell.jp
配信元企業：株式会社カーベル
