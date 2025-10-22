TOJIとBEAUTY CELLAR BY HOLLYWOODが、エシカルデザインウィーク内「ViOマルシェ Vol.9」に共同出展　酒粕の力で、美と健康に内外からアプローチを

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区）と、BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店（直営：ハリウッド株式会社／東京都港区六本木）は、2025年10月22日（水）～24日（金）の3日間、虎ノ門ヒルズ オーバル広場にて開催される「ViOマルシェ Vol.9 × エシカルデザインウィーク」に、共同出展いたします。

「ViOマルシェ」は、オーガニックや無添加にこだわる生産者・ブランドが集う産直マルシェです。米粉クラッカー、薬膳茶、ヴィーガンスイーツ、バスアイテム、スキンケアなど、多彩なエシカル・ウェルネス関連商品を展開しています。第9回となる「ViOマルシェ Vol.9」は、業界の枠を超えた共創パートナーとともにエシカルな活動を発信し、未来の暮らしを考える3日間の参加型イベント「エシカルデザインウィーク」内で開催。厳選された12ブランドが出展します。

酒粕のちからを、現代の美に繋ぐブランドが共同出展

今回、TOJIとBEAUTY CELLAR BY HOLLYWOODは共同で、“酒粕のちからで、内外からの美と健康を育む”をテーマに、ViOマルシェに出展します。両社は、日本の美と健康の知恵として受け継がれる伝統素材「酒粕」のちからを生かした商品を展開するウェルネスブランドです。

会場では、TOJIの看板商品「酒粕バスパウダー」と、ハリウッド化粧品が展開するインナービューティプロテイン「ソイプロビューティ」を販売。どちらも、こだわりの酒粕を丁寧にパウダー化し、日常に取り入れやすくした商品。酒粕を日常に取り入れることで、内側と外側の両面から美と健やかさをサポートするライフスタイルを提案します。

< POP UPストア概要 >

名称：ViOマルシェ Vol.9 × エシカルデザインウィーク

開催日：2025年10月22日（水）~24日（金）※TOJIは22・23の2日間のみ出展

会場：虎ノ門ヒルズ オーバル広場（東京都港区虎ノ門1丁目）

参加費：無料 (どなたでもお越しいただけます）

イベント詳細 : https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2025

販売商品：

・ソイプロビューティ（BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD）

・酒粕バスパウダー 粕 -HAKU-／杜 -MORI-（TOJI）



出展商品紹介

【内側からのアプローチ】BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD ソイプロビューティ- 美しさと健康をサポートする溶けやすさと美味しさにこだわった100％植物性のヴィーガンプロテイン。発酵食品「酒粕」と、大豆プロテインにそら豆プロテインを加え、和漢植物と7種のスーパーフードを配合。体内の巡りと若々しさをサポートします。- 販売予定フレーバーは「SAKE」「きなこ」「シナモン」の3種類。- ブースでは試飲も体験いただけます。

※原材料の酒粕は、明治26年（1893年）創業、京都洛中の佐々木酒造で、京都酵母「京の琴」を使用した「聚楽第純米吟醸」を造る際に得られる酒粕を使用しています。

【外側からのアプローチ】TOJI 酒粕バスパウダーシリーズ- 酒粕パウダー 粕 -HAKU-素材の含有量と純度に一切妥協せず、酒粕と天然塩をそのままパウダー化。100%自然由来、香料・着色料は一切不使用。素材本来の香りと効能をそのまま肌に届け、日常に「湯治（TOJI）」の習慣を取り入れることを目指しています。- 酒粕パウダー 杜 -MORI- 「HAKU」の処方を基に、100%自然由来の精油を贅沢にブレンド。国産ヒノキと高知県馬路村産の柚子精油を中心に、木々のぬくもりと爽やかな柑橘が調和する香りが特徴です。

※使用している酒粕は、360年の歴史を持つ銘酒「真澄」で知られる長野県・宮坂醸造の酒粕を低温で丁寧にノンアルコール化したもの。アミノ酸やビタミンB群を豊富に含み、コウジ酸による美白・整肌効果が期待されます。



両ブランドは今回の共同出展を通じて、日本の伝統文化が培った発酵の力を現代のライフスタイルへとつなぎ、心とからだを癒し美しさを育むウェルネス体験を発信してまいります。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。



■ViOマルシェについて

オーガニックや無添加にこだわる生産者が集う産直マルシェ。米粉クラッカー、薬膳茶、スキンケアなど、エシカルなライフスタイルを提案するブランドが出展。

公式サイト：https://vio-styles.tokyo/

主催：株式会社スタイルス

■BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOODについて

ハリウッド化粧品が展開する、インナー＆アウタービューティをテーマにした新感覚のセレクトショップ。国内外のナチュラルビューティブランドやオリジナル商品を取り揃え、美と健康のトータルケアを提案します。

店舗所在地：東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザビル３F

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

