日本製の上質な贈り物。桐箱入りHAPPY WEDDING夫婦箸セットで祝うふたりの門出
日本の伝統工芸の美しさと、結婚の幸福を象徴するデザインが融合した「HAPPY WEDDING 桃太郎」シリーズ。
本商品は、八景模様の夫婦箸と、木の温もりを感じる切り株箸置きを組み合わせた、桐箱入りの上質なペアギフトです。
お箸は天然木を使用し、熟練の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた日本製。
細身で手になじみやすく、日常使いにも贈答用にも最適です。八景の絵柄には「穏やかな日々」「末永いご縁」という意味が込められ、結婚祝いや記念日、両親への贈り物として多くの方に選ばれています。
また、切り株をモチーフにした箸置きは「夫婦が共に年月を重ねていく姿」を象徴。
ナチュラルな木の風合いと桐箱の高級感が、温かみのある和のギフトとして人気を集めています。
幸せなふたりの新しい門出にふさわしい、“縁を結ぶ夫婦箸”の贈り物。
結婚式や内祝い、海外の方へのプレゼントにもおすすめです。
【ペアギフト】HAPPY WEDDING 桃太郎（八景・切り株箸置き）桐箱入り夫婦箸セット
名入れショップ堪能や
公式インスタグラム
