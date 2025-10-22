蕪湖（中国）、2025年10月22日 /PRNewswire/ -- 10月17日、2025年Chery国際ユーザー・サミットにおいて、LEPASは初の「LEPASエレガントライフスタイルハウス」を開設するとともに、「LEPASエレガントテクノロジー」を世界初公開し、「エレガントなモビリティライフのための最優先ブランド」としての地位をさらに強化しました。



LEPAS、初のエレガントライフスタイルハウスを開設し、「LEPASエレガントテクノロジー」を世界に発表



LEPASエレガントライフスタイルハウスは、ミニチュアの都市ブロックとして設計されており、従来の自動車ショールームの型を打ち破る存在です。館内には3つのテーマゾーンがあり、LEPASスペース（フラッグシップモデルのLEPAS L8を展示）、タイムカフェ（LEPAS L6を紹介）、そしてメモリーレーン（LEPAS L4を展示）で構成されています。同施設は、ブランドのライブ配信、ユーザー参加型イベント、メディア対応などの多目的ハブとして機能し、世界各地の販売店にとって再現可能なモデルを提供するとともに、ユーザーとの共同創造を支援しています。

自動車からコミュニティ、そしてライフスタイル哲学に至るまで、LEPASは新エネルギー時代におけるモビリティと暮らしの境界を再定義しています。LEPASエレガントライフスタイルハウスは単なる展示空間ではなく、エレガンスを探求する人々が自らの唯一無二の美しさを見いだすための「生きたビジョン」です。

LEPASのCEOであるZhai Xiaobing氏は、LEPASがChery Groupの中核リソースを活用して開発された独立系の新エネルギーブランドであることを強調しました。LEPASエレガントテクノロジーは、先進的な三電技術、インテリジェントコックピット、そして前方設計型プラットフォームを統合し、「エレガントドライビング」という新たな概念を定義しています。 今後3年間で、LEPASはSUVやセダンを含む8つの新モデルを発表し、主要なすべてのセグメントを網羅する予定です。

特筆すべき点として、サミットで開催されたCheryのエコシステム展示では、サンシェードやペット用キットといったライフスタイル製品も紹介されました。一方、Cheryの「ヒューマンアシスタント」として機能するロボット「AiMOGA」は、複数のシナリオに対応する応用例を実演し、LEPASをはじめとするエコパートナーと共に、Chery Groupの統合的なイノベーションを際立たせました。

（日本語リリース：クライアント提供）

