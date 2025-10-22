『クリアターン』より白いちごエキス※1配合の「毛穴小町　白苺香るマスク」を11月21日より数量限定で順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』において、人気イラストレーターyasunaさんとコラボレーションした、「毛穴小町」シリーズから、白いちごエキス※1を配合した「毛穴小町 白苺香るマスク」（１品目１品種、ノープリントプライス）を2025年11月21日に、全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇クリアターン公式サイト https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

※1フラガリアチロエンシス果汁

■商品特長・パッケージデザインについて

白いちごエキス※1BG（保湿）、角質柔軟成分※2、発酵ライスモイスチャーCPX＜100％国産米発酵エキス※3・米ぬかエキス・BG(保湿)＞、CICA(ツボクサエキス)・ドクダミエキス・BG（保湿）を配合したみずみずしい美容液で、乾燥や皮脂による毛穴目立ち＆あれ肌をWでケア。肌の水分・油分のバランスをととのえ、キメのととのったつるんとなめらかな陶器肌に導きます。美容液を158ｍＬ浸した角質ケアもできる表面が凸凹しているベンリーゼTM※4を使用。弱酸性・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・シリコーンフリー。やさしい使い心地です。スキンケアタイムに白苺の香りが広がるシートマスクです。パッケージは、かわいらしい白苺や赤い苺のイラストがあしらわれた背景に、苺の髪飾りを付けた小町ちゃんを描いた特別デザイン。ひと足早く春の訪れを感じられるようなパッケージです。

※1フラガリアチロエンシス果汁 ※2リンゴ酸 ※3コメ発酵液 ※4 旭化成株式会社の登録商標です。F45E072

■『クリアターン』について

1998 年にデビューした、シートマスクブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界11の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開しています。

2025年11月21日 順次発売

『クリアターン』 新商品（1品目1品種)

商品名/容量/特長

クリアターン 毛穴小町 白苺香るマスク

販売名：CT BS なめらかマスク 白苺の香り

7枚入

角質柔軟成分※2や、発酵ライスモイスチャーCPX＜100％国産米発酵エキス※3・米ぬかエキス・BG(保湿)＞、CICA(ツボクサエキス)・ドクダミエキス・BG(保湿)を配合。乾燥・皮脂による毛穴目立ちやあれ肌をケアします。白いちごエキス※1・BG(保湿)配合。白苺の香り。

人気イラストレーターyasunaさんコラボデザイン。

※1フラガリアチロエンシス果汁 ※2リンゴ酸 ※3コメ発酵液

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

