【KAWAIIで世界を埋めつくす。】KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 2026年1月11日（日）ツインメッセ静岡にて開催決定！

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、日本のポップカルチャーを世界に発信するカルチャープロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』とタッグを組み、KAWAIIを凝縮した祭典『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』を2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催することを決定しましたのでお知らせします。

■コンセプトは【 KAWAIIで世界を埋めつくす。】2026年初の『KAWAII LAB.』メンバーが大集合するKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC初開催！メンバーによる特別企画も計画中！

TGCとKAWAII LAB.が初めてタッグを組む、KAWAIIを凝縮した祭典「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（以下、カワコレTGC）」が2026年１月に誕生します。KAWAII LAB.に所属する、今月2025年10月8日（水）の台北公演を皮切りに、グループ史上初となるアジアツアー『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』を開催中のFRUITS ZIPPER、代表曲「倍倍FIGHT!」はTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録するなど、2025年大ブレイクを果たしたCANDY TUNE、今年11月にグループ初の全国ツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-』を開催することが決定しているSWEET STEADY、今年開催した初の全国ツアー1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025 「CAN'T STOP CUTIE」で48,000人を動員し大成功を収めたCUTIE STREET、そしてデビューを目指す次世代メンバーKAWAII LAB. MATESの5組が総出演。TGCならではの華やかなステージ演出と、KAWAII LAB.が世界に誇る多彩なアイドルカルチャーが交差する、ここでしか見られないスペシャルなイベントとなります。

コンセプトは『KAWAIIで世界を埋めつくす。』。ファッションや音楽、カルチャーを通じて、“KAWAII”という感性をポジティブな力に変え、日本から世界へと届けていく--そんなKAWAII LAB.の理念を体現します。メンバーによる特別企画やファンと一緒に楽しめるコンテンツも予定しており、新しい年の始まりにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”を静岡よりお届けします。メンバー特別企画は決定次第お知らせします。

■年始一発目の大集合！出演する各メンバーからコメントが到着！

FRUITS ZIPPERコメント

今回初めての「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」開催、とっても嬉しいです(ハート) 静岡での開催ということで、私たちFRUITS ZIPPERもステージから静岡を思いっきり盛り上げられるように、元気いっぱいがんばりますっ！ファッションと音楽、そして“NEW KAWAII”の力で、会場のみんなが笑顔になれるようなキラキラのステージをお届けします♪ 静岡の皆さん、そして全国の皆さんに、私たちらしいハッピーをお届けしますので、楽しみにしててくださいね(ハート)

CANDY TUNEコメント

私たちらしいポップでカラフルな世界観を、音楽とともに精一杯お届けします！

会場にお越しの皆さまに、笑顔と「かわいい」があふれる時間をお届けします！！

みんなで楽しんでいただけるよう、心を込めてパフォーマンスします！

楽しんでいきましょう！！

SWEET STEADYコメント

「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」初開催うれしいです！全グループが大集合する特別な1日がやってきます！2026年のはじまりを、KAWAII LAB.そして

すいーでぃーのみんなと一緒に迎えられるなんて幸せです🫶ここだけの企画や、ファンのみなさんと一緒に楽しめることもたくさん用意してるよ！

笑顔でいっぱいの1日にして、新しい1年をいっしょにスタートしようね

CUTIE STREETコメント

「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」の初開催が決定しました！

私たちきゅーすととしても初めての静岡でのイベントで、お世話になっている、そして憧れのTGCさんとタッグを組んで、ファッションと音楽で静岡をめいくあっぷしちゃいます(ハート)

「KAWAII MAKER」として、2026年もみなさんに「KAWAII」をお届けしていくのでよろしくお願いします！

KAWAII LAB. MATESコメント

今回、初開催となる「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」に

KAWAII LAB. MATESが出演できとっても嬉しいです🫶

「おでん」のような熱々のステージにできるようKAWAII LAB. MATESらしい「可愛いさ」「明るさ」「元気さ」をお届けしちゃいます(ハート)

みんなと一緒に楽しい年初めにしましょ(ハート)

TGCとKAWAII LAB.が共創し世界へ発信する新たな“KAWAII祭典”にご期待ください！

KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 開催概要

イベント名称：KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（略称：カワコレTGC）

開催日時：2026年1月11日（日） 開場12:00 開演14:00

会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/kawacolle/

チケット：

【入場料（税込）】 ※4歳以上はチケットが必要

指定席 11,000円（税込）／枚

アップグレードチケット ＋4,000円（税込）／枚

【販売スケジュール】

●KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB先行（抽選）

受付期間：10月25日（土）18:00 - 10月31日（金）23:59

●FRUITS ZIPPER FC先行（抽選）

受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

●CANDY TUNE FC先行（抽選）

受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

●SWEET STEADY FC先行（抽選）

受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

●CUTIE STREET FC先行（抽選）

受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

●TGC Premium会員先行（抽選）

受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

●TGC公式LINE先行（抽選）

受付期間：11月22日（土）18:00 - 11月28日（金）23:59

※KAWAII LAB.および各グループのファンクラブ先行でチケットをご購入いただいた方は公演日までファンクラブ会員の継続が必須となります。

キャスト： FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATES ほか

ステージ内容：ファッションショー、ライブパフォーマンス、ほか

主催：KAWAII LAB. COLLECTION実行委員会

協力：東京ガールズコレクション実行委員会

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■KAWAII LAB. とは・・・

日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクション、アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」を発足。今後は世界やバーチャル空間で活躍できるアイドルの発掘・育成・輩出を目指し、活動していく。

