HUGE 20周年 × KANOSUKE「嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク」HUGE創業20周年記念ウイスキーを11店舗にて10月24日（金）より提供開始。

株式会社ＨＵＧＥ

「HUGE PRIVATE CASK」-嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク-

　この度、株式会社HUGE（代表取締役社長：新川義弘／本社：東京都渋谷区）は、創業20周年を記念して、鹿児島・嘉之助蒸溜所が造るクラフト・ジャパニーズウイスキー KANOSUKE とのコラボレーションによるプライベートカスク「嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク」をリリースいたします。


2025年10月24日（金）より、「NEWoMan TAKANAWA」に新たにオープンした「Rigo SPANISH ITALIAN（以下、Rigo）」および「蕎麦 豊田」をはじめとする、系列店11店舗にて提供を、開始いたします。


「HUGE PRIVATE CASK」-嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク-



　2017年の創業時に仕込まれた原酒を、アメリカンオーク製ペドロヒメネス（PX）シェリー樽で6年間熟成。鹿児島・日置ならではの寒暖差と吹上浜からの潮風が、黒蜜や干し葡萄を思わせる濃密な甘みに深い奥行きを与えました。



マホガニーを思わせる深い色調、凝縮した果実香、アジアンスパイスが重なり、甘みとほろ苦さが織りなす余韻が長く続きます。その味わいは、日置の海に沈む夕日のようにメローでありながら、多層的な果実味が華やかに広がります。HUGE 20周年を祝うにふさわしい、特別な一本をお楽しみください。



COLOUR： ディープマホガニー
AROMA： プルーン、カシス、メープルシロップ、クローブ
PALATE： あんず、黒蜜、キャラメリゼナッツ、焙煎コーヒー、花椒
FINISH： 甘みとほろ苦さが調和し、深みのある余韻が長く続く



【商品概要】


商品名：[HUGE PRIVATE CASK] 嘉之助シングルモルト ペドロヒメネス・カスク


価格：グラス 2,200円（税込）／ハイボール 2,250円（税込・ソーダ追加＋50円）


提供開始日：2025年10月24日（金）


提供店舗：HUGEグループ11店舗（詳細下記）


ボトル販売：LA GALERIEオンラインショップにて(https://lagalerie.thehugeclub.com/products/detail/819)数量限定販売


HUGEバーテンダーが語る、ペドロヒメネスカスクの魅力とペアリング


HUGEコーポレートバーテンダー 深水稔大

Rigo 副店長 谷口 翔紀

Rigo バーテンダー 古山 泰河

　PXシェリー樽由来の黒蜜や干し葡萄を思わせる濃密な甘みと力強いボディが印象的なHUGE PRIVATE CASK 「嘉之助 シングルモルト ペドロヒメネスカスク」。



HUGEコーポレートバーテンダー 深水 稔大は「個性を堪能するならストレートやロックで」と語り、Rigo バーテンダー 古山 泰河は「トワイスアップ」や贅沢に「ネグローニ」を提案。副店長 谷口 翔紀は「フレッシュなオイスターとストレートで、少しずつ加水しながら変化を楽しんで」と薦める他、 ミントを効かせた「ウイスキーモヒート」など面白い楽しみ方も提案。



多業態を展開するHUGEならではの食との調和も見逃せない。「蕎麦 豊田」の辛汁や、フレンチの「フロマージュ・ド・テート」などのシャリュキュトリ、スペイン風もつ煮込み“カジョス”など、多彩な料理と高相性です。



3名が共通して薦めるのは、甘み・塩味・焦がしの香ばしさが調和する「バスクチーズケーキ」です。


さらにシナモン香るアップルパイなどデザートとも絶妙なマリアージュも秀逸。HUGEの美食とともに味わうペドロヒメネスカスク。ウイスキーと食の新たなペアリング体験を、ぜひ店舗でお楽しみください。


20周年記念ウイスキー提供店舗およびオンラインショップのご案内

【提供店舗一覧】[HUGE PRIVATE CASK]　嘉之助 シングルモルト ぺドロヒメネスカスク


- 【渋谷】THE RIGOLETTO
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/rigoletto/rigoletto/

- 【六本木】RIGOLETTO BAR AND GRILL
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/rigoletto/rigoletto_bar_grill/

- 【京都】RIGOLETTO SMOKE GRILL AND BAR
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/rigoletto/rigoletto_smoke/

- 【高輪 / NEWoMan TAKANAWA】Rigo SPANISH ITALIANhttps://www.huge.co.jp/service/restaurant/rigoletto/rigo_spanish_takanawa/

- 【八重洲】Osteria IL VIAGGIOhttps://www.huge.co.jp/service/restaurant/italian/viaggio/

- 【虎ノ門】THE GRILL TORANOMON
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/all_day_dining/grill_toranomon/

- 【名古屋】The Tower Tavernhttps://www.huge.co.jp/service/restaurant/new_american/tavern_tower/

- 【銀座】RESTAURANT DAZZLE
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/restaurant_dazzle/dazzle/

- 【横浜 / NEWoManYOKOHAMA】蕎麦 蘇枋
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/soba_japanese/soba_suoh/

- 【横浜/みなとみらい】蕎麦 菫https://www.huge.co.jp/service/restaurant/soba_japanese/soba_sumire/

- 【高輪 / NEWoMan TAKANAWA】 蕎麦豊田
https://www.huge.co.jp/service/restaurant/soba_japanese/soba_toyoda/

【オンラインショップ販売】


- 【LA GALERIE WINE SHOP】
https://lagalerie.thehugeclub.com/products/detail/819
※10月24日（金）10:00より数量限定で販売いたします。

KANOSUKE（嘉之助蒸溜所）のご紹介


KANOSUKE（嘉之助蒸溜所）

鹿児島から世界に挑む、次世代ジャパニーズウイスキー。「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて自社で行うクラフト蒸溜所です。



1957年に日本初の樽貯蔵焼酎「メローコヅル」を生み出した2代目・小正嘉之助の精神を受け継ぎ、2017年、4代目・小正芳嗣氏が鹿児島・吹上浜の地に〈嘉之助蒸溜所〉を創業。日置特有の寒暖差と潮風が、濃厚で芳醇な「メロー」な味わいを育んでいます。



【嘉之助蒸溜所の主な受賞歴】


ワールド・ウイスキー・アワード2025 ３部門で「ベスト・ジャパニーズ」受賞


「世界最優秀貯蔵庫責任者賞」、「ブランドイノベーター部門最優秀賞」受賞


TWSC 2025 ベストディスティラリー賞 特別部門「Tourism of the Year」 を受賞



【定番商品】


「シングルモルト 嘉之助]


世界最大級のスピリッツ品評会で「3年連続ゴールド」


サンフランシスコワールドスピリッツコンペティション 2023 & 2024&2025 3年連続ゴールド


JAL国際線ファーストクラスで提供されたジャパニーズウイスキー


ジャパニーズウイスキーとして歴代初、「COOL JAPAN AWARD 2025」受賞



「嘉之助　HIOKI POT STILL」


世界最大級のスピリッツ品評会で「２年連続ゴールド」


サンフランシスコワールドスピリッツコンペティション 2024 &2025



「嘉之助　DOUBLE DISTILLERY」


世界一に選ばれた「ジャパニーズ・ブレンデッド・ウイスキー」


ワールドウイスキーアワード(WWA) 2025 ベスト・ジャパニーズ・ブレンデッド・ウイスキー賞受賞



【会社概要】


社名：小正嘉之助蒸溜所株式会社


本社所在地：鹿児島県日置市日吉町神之川845-3


代表取締役社長：小正芳嗣


事業内容：ウイスキー製造


設立：2017年


HP：https://kanosuke.com/


株式会社HUGE 代表取締役社長／CEO 新川 義弘 コメント


蒸溜所を訪れたとき、吹き抜ける風や湿度、潮の香りに包まれながら、「この土地のエネルギーがウイスキーを育てている」と感じ、この地にしかできないウイスキーの可能性を確信しました。



ペドロヒメネス樽で熟成されたこの1樽は、マホガニーのような色合いで、複雑で芳醇な香りを放ちます。まるで「今こそ解き放ってほしい」と語りかけてくるような、力強い存在感を持っていました。20周年という節目に、この特別な1本を世に送り出せることを、誇りに思います。



このウイスキーが、HUGEが歩んできた年月と同じく、情熱と本物へのこだわりを感じていただける一杯となれば幸いです。



株式会社HUGE　


代表取締役 兼 CEO　新川 義弘









【会社概要】


会社名：株式会社HUGE
代表者：新川 義弘
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F



【WEB】https://www.huge.co.jp
【公式instagram】https://www.instagram.com/huge_restaurant



「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。