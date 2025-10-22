5日間限定！栗と抹茶スイーツビュッフェにハロウィンスイーツが登場！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ニュー・オータニ


ホテルニューオータニ大阪


ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」


『スーパースイーツビュッフェ2025～秋彩の栗と抹茶～　ハロウィンに衣替え』


https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/chestnut-grape/#c155058


ホテルニューオータニ大阪では、ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて開催中の、『スーパースイーツビュッフェ2025～秋彩の栗と抹茶～』で提供している一部メニューをハロウィン仕様に衣替えして、2025年10月27日（月）～10月31日（金）の5日間限定で開催いたします。




秋の味覚満載の“コワかわいい”メニューが勢揃い！

かわいいおばけが目を惹く「抹茶ムース」や、ぎょろっとした目玉が際立つ“コワ可愛い”「かぼちゃプリン」など、“ハロウィン・パーティー”をテーマにしたスイーツがずらり。そのほか、繊細な口当たりの「抹茶スフレ」やフランス・イタリア・日本の“モンブラン3種食べ比べ“もハロウィン仕様に変身いたします。


5日間だけのお得な特典も！


[特典1 ]ファミリーでのご利用で特別料金に！


幼児のお子さまをお連れのグループは、1名さまにつき大人料金から\500割引でご案内いたします。


（大人 \6,500→\6,000）



[特典2 ]仮装をしてご来店いただいた方には「山政小山園」のお菓子をプレゼント！


期間中の仮装特典として、抹茶スイーツでも使用している創業160年老舗「山政小山園」の焼き菓子「抹茶の里」を仮装したお客さまへプレゼント！


※ 他の特典・優待との併用は不可。






創業160年老舗「山政小山園」の濃厚な抹茶を使用した絶品スイーツ


宇治の地で創業160余年、京の茶文化を支え続ける老舗「山政小山園」。
その三代目政次郎が選抜した、優良品種の名を茶銘にしたメモリアルな茶道用の上級銘柄「抹茶“さみどり”」を、本ビュッフェで贅沢に使用しています。石臼挽きの一番茶を原料にした、ふくよかな香りと力強い旨みが特長です。








山政小山園の厳選品種“さみどり”をふんだんに使用した珠玉のスイーツたちをハロウィン仕様でご用意。「抹茶ロール」、「抹茶シュークリーム」、「抹茶パンナコッタ」、「抹茶ジェラート」など、多彩な抹茶スイーツをお愉しみいただけます。



販売概要

ホテルニューオータニ大阪


ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」


『スーパースイーツビュッフェ2025 ～秋彩の栗と抹茶～ ハロウィンに衣替え』


https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/chestnut-grape/#c155058



【期間】


2025年10月27日（月）～10月31日（金）


　＊『スーパースイーツビュッフェ2025 ～秋彩の栗と抹茶～ 』は、11月30日（日）まで営業


【時間】


11:30～16:00（最終入店14:30）


【料金】


大人 \6,500 / 小学生 \3,800 / 幼児（4歳以上） \2,700


※税金・サービス料共


【場所】


ホテルニューオータニ大阪　大阪市中央区城見1-4-1
ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）


【ご予約・お問合せ】


Tel: 06-6949-3276（ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」直通）
※写真はすべてイメージです。
※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。






ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。


これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。