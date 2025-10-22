5日間限定！栗と抹茶スイーツビュッフェにハロウィンスイーツが登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ2025～秋彩の栗と抹茶～ ハロウィンに衣替え』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/chestnut-grape/#c155058

ホテルニューオータニ大阪では、ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて開催中の、『スーパースイーツビュッフェ2025～秋彩の栗と抹茶～』で提供している一部メニューをハロウィン仕様に衣替えして、2025年10月27日（月）～10月31日（金）の5日間限定で開催いたします。

秋の味覚満載の“コワかわいい”メニューが勢揃い！

かわいいおばけが目を惹く「抹茶ムース」や、ぎょろっとした目玉が際立つ“コワ可愛い”「かぼちゃプリン」など、“ハロウィン・パーティー”をテーマにしたスイーツがずらり。そのほか、繊細な口当たりの「抹茶スフレ」やフランス・イタリア・日本の“モンブラン3種食べ比べ“もハロウィン仕様に変身いたします。

5日間だけのお得な特典も！

[特典1 ]ファミリーでのご利用で特別料金に！

幼児のお子さまをお連れのグループは、1名さまにつき大人料金から\500割引でご案内いたします。

（大人 \6,500→\6,000）

[特典2 ]仮装をしてご来店いただいた方には「山政小山園」のお菓子をプレゼント！

期間中の仮装特典として、抹茶スイーツでも使用している創業160年老舗「山政小山園」の焼き菓子「抹茶の里」を仮装したお客さまへプレゼント！

※ 他の特典・優待との併用は不可。

創業160年老舗「山政小山園」の濃厚な抹茶を使用した絶品スイーツ

宇治の地で創業160余年、京の茶文化を支え続ける老舗「山政小山園」。

その三代目政次郎が選抜した、優良品種の名を茶銘にしたメモリアルな茶道用の上級銘柄「抹茶“さみどり”」を、本ビュッフェで贅沢に使用しています。石臼挽きの一番茶を原料にした、ふくよかな香りと力強い旨みが特長です。

山政小山園の厳選品種“さみどり”をふんだんに使用した珠玉のスイーツたちをハロウィン仕様でご用意。「抹茶ロール」、「抹茶シュークリーム」、「抹茶パンナコッタ」、「抹茶ジェラート」など、多彩な抹茶スイーツをお愉しみいただけます。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

『スーパースイーツビュッフェ2025 ～秋彩の栗と抹茶～ ハロウィンに衣替え』

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/satsukilounge/chestnut-grape/#c155058

【期間】

2025年10月27日（月）～10月31日（金）

＊『スーパースイーツビュッフェ2025 ～秋彩の栗と抹茶～ 』は、11月30日（日）まで営業

【時間】

11:30～16:00（最終入店14:30）

【料金】

大人 \6,500 / 小学生 \3,800 / 幼児（4歳以上） \2,700

※税金・サービス料共

【場所】

ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

【ご予約・お問合せ】

Tel: 06-6949-3276（ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。