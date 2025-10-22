ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¢¡Ö¿·¹ñÉÙ»ØÉ¸Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç»ö¶È¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÄêÎÌ²½¤ò¼Â¸½
¶å½£Âç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óESGÉ¾²Á¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒaiESG¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÏÆàÌÚ ½Ó²ð¡¢°Ê²¼¡ÖaiESG¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À±Ìî ¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤¬º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ»º¶ÈÃÄÃÏ³«È¯¡Ö¥µ¥¶¥óÄ»À´¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¿·¹ñÉÙ»ØÉ¸Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á·ë²Ì¤ò´Þ¤á¤¿¡¢»öÎã¾Ò²ðµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµÞÉÔÆ°»º¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÅÔ»Ô¤ä½»Âð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¿ä¿Ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç»º¶È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡ÖGREEN CROSS PARK¡Ê¥°¥êー¥ó¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ»º¶ÈÃÄÃÏ³«È¯¡Ö¥µ¥¶¥óÄ»À´¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢aiESG¤Î¡Ö¿·¹ñÉÙ»ØÉ¸¡ÊIWI¡ËÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£aiESG¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¹ñÉÙÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢º´²ì¸©¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó 30 Ãû±ß¤Î¿·¹ñÉÙ¡Ê¿Í¹©»ñËÜ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¡¢¼«Á³»ñËÜ¤ò¹ç»»¤·¤¿¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿»ØÉ¸¡Ë¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤À·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤·¤¿Æ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤«¤éÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î22Æü
¸ø³«Àè¡§aiESG¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
URL¡§https://aiesg.co.jp/topics/report/251022-tokyu/
¢£ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-21-1¡¡½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§À±Ìî ¹ÀÌÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Áí¹çÉÔÆ°»º¶È
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.tokyu-land.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1953Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ28Ç¯¡Ë12·î17Æü
¢£³ô¼°²ñ¼ÒaiESG (¥¢¥¤¥¨¥¹¥¸ー)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖaiESG¡×¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎESGÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¶å½£Âç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹ñÏ¢Êó¹ð½ñÂåÉ½¤Ê¤É¹ñºÝÅª¡¦³Ø½ÑÅª¤ÊÄ¹Ç¯¤ÎESG¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸µ¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÁ´¤ÆÁÌ¤Ã¤¿ESGÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖaiESG Flow¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ESGÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Êhttps://aiesg.co.jp/¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒaiESG
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÁ° 1-15-20 NMFÇîÂ¿±ØÁ°¥Ó¥ë 2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡§ÇÏÆàÌÚ ½Ó²ð
ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¡¡§´Ø ÂçµÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥×¥í¥À¥¯¥È/¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎESGÊ¬ÀÏ»ö¶È
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://aiesg.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯7·î