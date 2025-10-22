「収入保障保険プラチナ」 を2025年12月2日より発売

チューリッヒ生命保険株式会社

チューリッヒ生命保険株式会社（代表取締役社長：太田健自）は、2025年12月2日（火）より、「収入保障保険プラチナ」*¹ を発売します。

「収入保障保険プラチナ」 は、万一のときや所定の高度障害状態となった際に、保険期間満了まで毎月年金を受け取ることができる保険です。現行の 「収入保障保険プレミアムDX」 と比較し、お客さまの家族構成やライフスタイルに合わせた特約を準備し、保険料払込免除や働けなくなったときの保障を自由に選択できるよう内容をより充実させました。また、契約時の喫煙状況や血圧値など所定の要件を満たした場合は、「非喫煙優良体型」 の選択ができ、割安な保険料率の適用が可能となります。

なお、「収入保障保険プラチナ」 発売に伴い、現在販売している 「収入保障保険プレミアムDX」 は販売を終了します。

「収入保障保険プラチナ」 の主なポイント

１．万一に備え、大きな安心を確保できる

万一のときや所定の高度障害状態となった際に、ご家族の生活のために年金を毎月受け取ることができます。お客さまのご要望に合わせて、毎月年金で受け取る方法の他にも、一時金受取、一部一括受取も選択が可能です。また、最高保険金額の上限を5億円に引き上げ、現行商品よりもさらに高額な保障を確保できます。

２．特定疾病で所定の状態になった場合は以後の保険料払込が免除に

特定疾病保険料払込免除特約を付加することで、上皮内新生物を含むガン、心疾患、脳血管疾患の3大疾病、または3大疾病に加えて肝疾患、腎疾患を加えた５大疾病で所定の状態になった場合、以後の保険料の払い込みが免除となります。

３．働けなくなったときにも備えられる

当社で販売している 就業不能保険「くらすプラスZ」 の主契約と同様の保障を、収入サポート特約（Z02）として付加することができます。入院や所定の在宅療養などに備える 「短期収入サポート月額給付金」 と、所定の障害状態に備える 「長期収入サポート月額給付金」 により、働けなくなった場合の収入減少を幅広く保障します。

＊1 正式名称：無解約払戻金型収入保障保険（非喫煙優良体型）（Z03）

無解約払戻金型収入保障保険（標準体型）（Z03）

チューリッヒ生命保険株式会社について

チューリッヒ生命保険株式会社は、チューリッヒ・インシュアランス・グループの日本における生命保険事業の主要拠点として1996年に開設した日本支店の会社形態を日本法人へ変更し、2021年4月より営業しています。

若年層から働き盛り世代、シニア世代までの幅広い年齢層の方々に、「革新的かつ充実した商品ラインアップ」と「高品質なサービス（Z.Q.:チューリッヒ・クオリティ）」を乗合代理店、銀行窓販およびインターネットなど、「お客さまにとって利便性の高い選択権の活かせるチャネル」を通じて、提供しています。

チューリッヒ・インシュアランス・グループについて

チューリッヒ・インシュアランス・グループ（以下「チューリッヒ」）は、150年以上の歴史を有する世界有数の保険会社で、200以上の国と地域で7,500万人以上のお客さまにサービスを提供し、業界をリードする株主総利回りを実現しています。

チューリッヒは「明るい未来をともに創造する」というパーパスを掲げ、従来の保険を超えるプロテクションサービスを通じてお客さまの支援とレジリエンスの構築に寄与しています。また、2020年よりブラジルの大西洋森林の再生と生物多様性の回復を支援する「チューリッヒ・フォレスト・プロジェクト」を展開しています。

チューリッヒはスイスのチューリッヒ市に本社を置き、63,000人以上の従業員を有しています。チューリッヒ・インシュアランス・グループ・リミテッド（銘柄コード：ZURN）はスイス証券取引所に上場しており、米国預託証券プログラム（銘柄コード：ZURVY）のレベルIに分類され、OTCQXにて店頭取引されています。当グループに関する詳しい情報は www.zurich.com(https://www.zurich.com/) をご覧ください。