東京立川こぶしロータリークラブ

立川市を拠点に地域奉仕活動を続ける東京立川こぶしロータリークラブ（会長：熊田善和）は、創立40周年を記念し、JR立川駅南口デッキに立川市キャラクター「くるりん」と、 立川市公認なりそこねキャラクター「ウドラ」が並び立つモニュメント『出逢い』を設置し立川市へ寄贈します。

竣工は2025年11月18日（火）、同日正午に立川市長臨席でフォトセッションを開催予定です。

【異なる個性が寄り添う、多様性のシンボルに】

本モニュメントは、市の花「こぶし」のようなしっぽを持つくるりんと、特産品立川うどを怪獣化したウドラという、異なるルーツを持つ2体が肩を並べる姿をデザイン。

その姿には、「ちがうカタチ、ちがう色。それでも そっと となりにいる」という多様性・共生のメッセージが込められています。芸術作品や時計台が主流だった従来のロータリー記念碑とは一線を画し、「人と人が出逢い、つながる」温かい街のランドマークを目指しました。

【市民に開かれた“待ち合わせ・撮影スポット”】

今回のテーマは“奉仕の心を、街の笑顔の真ん中に。

モニュメントは、立川駅南口デッキの中心に設置。子どもから大人まで気軽に触れ合える造形で、

・待ち合わせ場所として

・記念撮影のフォトスポットとして

・市民の憩いの場として

日常に溶け込む存在となることを目指しています。

【QRコードが語りかける“もうひとつの出逢い”】

モニュメント台座にはQRコードが設置され、読み込むとクラブ公式サイト内の特設ページ（https://tachikawakobushi-rc.tokyo/202540.html）へアクセスできます。そこでは、「出逢い」というテーマのもと、多様性を認め合い、助け合い、共に生きることの大切さを詩的に綴ったメッセージをご覧いただけます。

【設置概要】

名称： 東京立川こぶしロータリークラブ40周年記念 モニュメント『出逢い』

設置場所：JR立川駅南口デッキ

竣工日：2025年11月18日（火）

事業主体：東京立川こぶしロータリークラブ（設置・立川市への寄贈）

フォトセッション：同日正午（立川市長出席予定）

記念例会：同日12:30～ ホテルエミシア東京立川

制作意図：市民に愛される新たな待ち合わせ・撮影スポットとして、地域の絆を未来へつなぐ

【40周年に込めた想い】

1986年の創立以来、東京立川こぶしロータリークラブは「超我の奉仕」を理念に、教育・福祉・地域活性化など多方面で奉仕活動を展開してきました。40周年テーマである“Let’s together - つながる力で未来を創る”の精神を、この『出逢い』という形に込めました。

熊田善和会長コメント：

「くるりんとウドラのように、異なる個性が寄り添い合う姿は、私たちが大切にしてきた“出逢い”の精神そのものです。このモニュメントが、人と人、人と街をつなぐ優しい場所になれば嬉しいです。」

【取材・撮影のご案内】

フォトセッション

日時：2025年11月18日（火）正午（※インタビュー等は11時頃から取材をお受けします）

会場：JR立川駅南口デッキ 出席予定：立川市長、立川観光協会・商店街・ロータリークラブ会員、関係者

※取材・撮影をご希望の報道関係者は下記までご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ】

東京立川こぶしロータリークラブ 事務局

TEL：042-527-0524 E-mail：info@tachikawakobushi-rc.tokyo

公式サイト：https://tachikawakobushi-rc.tokyo

【参考情報】

くるりん：立川市キャラクター。市の花「こぶし」のようなしっぽと、ピンク色のくるくるほっぺがチャームポイント。

ウドラ：立川市公認なりそこねキャラクター。 特産品立川うどを怪獣化したキャラクター。

東京立川こぶしロータリークラブ：1986年創立、会員数約95名。地域に世界に奉仕を続ける団体