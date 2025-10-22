【摂南大学】吉田智音選手、世界の舞台へ！日本代表として“国別対抗×ペア形式”新大会に挑む

　摂南大学（学長：久保康之）の国際学部国際学科３年で、スポーツクライミング部の吉田智音（よしだ・さとね）選手が、２０２５年１０月２３日～２６日に福岡県飯塚市で開催される「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」に日本代表として出場します。



　本大会は、国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）が新たに創設した、男女ペア形式の国別対抗フォーマットによる国際大会で、世界６カ国のトップクライマーが出場します。主要メディアでの中継が予定されており、国内外で大きな注目を集めています。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田智音選手

■大会概要

大 会 名：ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５


開催期間：２０２５年１０月２３日（木）～２６日（日）


会　　場：福岡県飯塚市 筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート ザ・リトリート


特　　徴：・男女混合の国別対抗戦（リード・ボルダー）


　　　　　・パラクライミング国際大会を同時開催


　　　　　・世界６カ国が参戦する、新フォーマットの国際大会



■吉田選手と本大会の注目度

　吉田選手は、リード種目でワールドカップ２０２５男子年間ランキング３位に輝き、日本代表男子リードチームの主力選手として活躍しています。２０２５年９月に開催された「ＩＦＳＣクライミング世界選手権ソウル大会」では銀メダルを獲得。安楽宙斗選手（パリ五輪銀メダリスト）に続く、日本男子クライミング界の次世代エースとして高く評価されています。


　本大会は、男女混合ペアによる国別対抗形式の新しい国際大会で、世界６カ国から選出されたトップクライマーのみが出場します。１チームあたり各種目男女２人という限られた代表枠の中で選ばれた選手たちが、国の威信をかけて競います。




＜これまでの吉田選手の活動＞

■摂南大学スポーツクライミング部について

　摂南大学では２０２２年４月に、関西におけるスポーツクライミングの普及と強化を担うことを視野に入れ、スポーツクライミング部を発足しました。ヘッドコーチにリード部門でＷ杯出場を経験し、現在日本代表チームのコーチを務める中貝次郎氏を迎え、高みを目指して壁に挑んでいます。


　２０２４年２月末、寝屋川キャンパスに国際基準を満たす高さ１２．５ｍ、全幅９．５ｍのクライミングウォール（リード）が完成。練習環境の充実とともに、今後の同部の活躍が期待されます。