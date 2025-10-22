【arflex × everyone 特別コラボレーション】 〈everyone loves MARENCO〉が伊勢丹新宿店で10月22日(水)から販売

株式会社 アルフレックス ジャパン

株式会社アルフレックスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：保科卓）は、ファッションディレクター・三好良氏が手がけるブランド「everyone（エブリワン）」とのコラボレーションによる特別仕様のソファ「MARENCO（マレンコ）」を限定発売します。

カナダ出身のアーティスト j.30000 氏の直筆アートワークを施した、“一点もの“マレンコと、そのイラストをプリントで表現した仕様で、発売期間は店頭（伊勢丹新宿店）が10月22日（水）～10月28日（火）、オンライン（三越伊勢丹オンラインストア）が10月25日(土)10:00 ～ 11月11日(火)23:59です。

everyoneは、三好氏が2022年に東京・祐天寺でオープンしたアポイント制ショップから始まったファッションブランドです。10年以上にわたってマレンコを愛用してきた三好氏は、「どんな場所にも馴染み、手入れのしやすさや着心地の良さといった機能性を土台にした日常服」を追求しています。そんな暮らしへの親密さが、アルフレックスが大切にするものづくりの理念と自然に重なり合い、今回のコラボレーションが実現しました。

1971年の誕生以来、マレンコは時代に寄り添いながら、素材や色を変え“くつろぎ”のかたちを更新してきました。今回はeveryoneの柔軟な感性と、j.30000氏のアートが重なり、経年とともに使う人らしさがにじむ新しい表情を生み出しています。

“自分に馴染むもの”を大切にするeveryoneの思想と、タイムレスな機能美を礎とするマレンコの哲学。ふたつの価値観が響き合い、 日常をやさしく照らすソファ〈everyone loves MARENCO〉 が出来ました。

マレンコ×everyoneが叶える「日常をやさしく照らす上質なカジュアル」

マレンコにペイントをする、アーティストのj.30000氏。

「これ以上のソファには、もう出会えないかもしれない」





マレンコは、私にとって家族のような存在です。妻の実家で長年使われていた3シーターを譲り受けて以来、10年以上、毎日いろんな姿で座ってきました。事務所用にも買い足したほどで、これ以上のソファには出会えないと思っています。わが家のマレンコには子どもの落書きのインク跡や飲みこぼしのシミがいくつもあって、その姿がとてもいい。

〈everyone loves MARENCO〉 で目指したのは、“暮らしの中で育てていくソファ”です。汚れがあっても気にならず、使うほどにその人らしくなる――気を遣わずに使えるって、すごくかっこいいと感じます。アートワークは友人でもあるアーティストj.30000氏に依頼し、彼のやさしい筆致が理想のイメージを見事に表現してくれました。

※三好氏のインタビュー全文は「MITSUKOSHI ISETAN MAGAZINE(https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/livingroom92_l.html)」へ

三好 良 Ryo Miyoshi

everyone代表・クリエイティブディレクター

1987年、群馬県前橋市生まれ。セレクトショップ「1LDK（ワンエルディーケー）」のクリエイティブディレクターを経て独立。2022年11月、東京・祐天寺にアポイント制ショップ「everyone（エブリワン）」をオープンし、同名のアパレルブランドをスタート。代表を務める。2024年には、地元・前橋市にも拠点を展開する。

WEBSITE ≫(https://www.everyonetokyo.com/)

Instagram≫

(https://www.instagram.com/ryomiyoshi/?hl=ja)

カバー交換できるマレンコの機能を生かした、シミも愛着に変わるデザイン

家具づくりは初挑戦だったと語る、everyoneの三好良氏。

j.30000氏直筆による“一点もの”マレンコとそのアートワークをプリントしたソファ〈everyone loves MARENCO〉 を、伊勢丹新宿店店頭と三越伊勢丹オンラインストアのみで販売します。

■everyone loves MARENCO 製品概要（コラボレーションモデル）

➊アート作品【マレンコ】ソファ（j.30000氏直筆の一点もの）

＜1人掛け・2人掛け＞各1点限り

※ 伊勢丹新宿店 店頭抽選販売 限定品

抽選の申し込みは、10月25日(土)20:00までとなります。

２.プリント【マレンコ】ソファ

※ソファ本体付きと、カバーのみを選べます。伊勢丹新宿店と三越伊勢丹オンラインストアのみ販売

（左）1人掛け両アームソファ 531,300円（本体ヌード 313,500円、プリントカバー 217,800円）

（右）2人掛け両アームソファ 851,400円（本体ヌード 517,000円、プリントカバー 334,400円）

（中央）オットマン 139,700円 （本体ヌード 118,800円、プリントカバー 20,900円）

３.コラボレーションのスペシャルアイテム

※<everyone loves MARENCO>企画限定アイテムとしてeveryoneのスペシャルアイテムを、伊勢丹新宿店 店頭先行販売

※三越伊勢丹オンラインストアでは、販売されません

●Tシャツ

<everyone loves MARENCO> stamp short sleevetee shirt by j.30000 WHITE/BLACK

各16,500円

●クッション

<everyone loves MARENCO>stamp cushion by j.30000 ECRU 22,000円

など

期間限定〈arflex〉everyone loves MARENCO

<everyone loves MARENCO>の発売に合わせ、伊勢丹新宿店5階にて期間限定展示を開催。j.30000氏直筆のアートピース各1点とプリントカバー、本企画のスペシャルアイテムとを会場限定で販売。

arflexの家具の中でご覧いただけます。

■特別展示・販売情報

日時：10月22日(水) - 10月28日(火) 10:00～20:00

会場：伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク／ザ・ステージ#5

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

※詳細は、伊勢丹新宿店特設サイト(https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/livingroom92_l.html)でご確認ください。

■オンライン販売情報

オンラインストア：10月25日（土）10:00 - 11月11日（火）23:59

※販売は、伊勢丹新宿店店頭と三越伊勢丹オンラインストア(https://www.mistore.jp/shopping/productlist?fcd=0802956)のみ。

本企画限定のeveryone製品は三越伊勢丹オンラインストアでは販売しておりません。

MARENCO（マレンコ）

マリオ・マレンコが一瞬のうちに描いたスケッチから生まれたといわれるアルフレックスの代表的モデル。あたたかく、かつ無駄のない個性的なフォルムが、どの時代にあっても熱く支持され、発売から半世紀を経った今もなお、多くの人々に愛され続けています。

1人掛け W.1100 D.970 H.660 SH.390mm

2人掛け W.1780 D.970 H.660 SH.390mm

オットマン W.670 D.670 H.390mm

arflex アルフレックス

イタリアでモダンファニチャーの思想と心地よい暮らしの在り方を学んだ創業者が、1969年に日本での展開を始めた家具ブランド。シンプルで堅牢、使うほど愛着の深まる上質な家具を通じて、心豊かなライフスタイルをご提案します。



公式サイト：https://www.arflex.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/arflexjapan

Instagram：https://www.instagram.com/arflexjapan/