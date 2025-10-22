腸内環境の可視化と伴走支援を強化──AuB×サイキンソーが提携、腸内検査キット「GUT PARTNER」を販売開始
腸内フローラ検査を提供する株式会社サイキンソー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢井 悠、以下サイキンソー）とコンディション向上のための商品・サービスを開発・販売するAuB株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木啓太、以下AuB）は、腸活市場の拡大に向けた業務提携契約を締結しました。両社は2025年5月より、AuBの腸内フローラ検査「BENTRE（ベントレ）」の解析業務で協業を開始しており、このたびデータ連携と評価指標の更新を含むアップデートを実施します。合わせて、検査キットの新名称「GUT PARTNER（ガットパートナー）」を公表します。名称移行は10月22日（水）より行い、検査レポートとサポート体制の刷新により、より良い腸内環境を目指す継続的な伴走を強化します。
背景
両社は2025年5月より「BENTRE」の解析で協業を開始しました。腸内細菌叢と心身の健康に関する研究・関心の高まりを受け、生活者の「腸活」ニーズが拡大する中で、サイキンソーの菌叢データ資産と、AuBのアスリート研究に基づく知見を活用し、検査から生活習慣の改善提案までの“橋渡し”を強化したいという点で今回の業務提携に至りました。
協業のポイント
・バックデータ連携
サイキンソーが保有する菌叢データの統計解析知見を活用し、評価アルゴリズムを更新。
・レポート刷新
菌の多様性や酪酸産生菌など主要指標の見せ方を改善。生活習慣・食事アドバイスとの連携性を高め、行動に移しやすい設計に。
・名称の統一
検査キットの新名称を「GUT PARTNER」に変更。従来の「BENTRE」は順次移行。
・伴走支援
検査後のフォロー（オンライン講座／食事・運動Tips／継続チェック）を段階的に拡充。
「GUT PARTNER（ガットパートナー）」について
コンセプト：「測って終わり」ではなく、より良い腸内環境づくりに“パートナー”として並走する検査キット。
想定ユーザー：初めて腸内検査に取り組む方／継続的に状態を確認したい方／食生活の見直しをしたい方。
主な提供価値
検査の流れ：採便→ポスト投函→Web/アプリで結果確認→行動提案
レポート例：菌多様性スコア、主要菌グループの傾向、食習慣・生活習慣のヒント
アフターサポート：ガイドやレシピ例、継続チェックの提示（段階的に拡張予定）
提供開始：2025年10月22日（水）
販売チャネル：aub store(https://aubstore.com/products/gutpartner)、各種ECモール（予定）
製品・サービス概要（暫定）
製品名：GUT PARTNER（ガットパートナー）
カテゴリー：腸内細菌叢検査キット
仕様：自宅採便／郵送回収／オンラインレポート提供
価格：22,000円（税込）
企画・販売：AuB株式会社
解析協力：株式会社サイキンソー
※医薬品的な効能を標榜するものではありません。検査結果は生活習慣の見直しに活用いただく情報提供を目的としています。
代表コメント
株式会社サイキンソー 代表取締役 沢井 悠
当社がこれまでに培った菌叢データと解析技術を活かし、利用者様にとってより有意義な指標やフィードバックの形をAuB社とともに磨いていくことで、皆様の腸活のパートナーとなるサービスづくりに貢献していきたいと思っております。
AuB株式会社 代表取締役 鈴木 啓太
本提携により、検査の解像度とその後の行動変容支援を一体で設計できる体制が整いました。GUT PARTNERは、おなかの中を“見える化”するだけでなく、その結果から導かれる最適な生活習慣を一緒に選び、整えていくためのサービスです。検査して終わりではなく、ともに整えていく存在でありたい。そういう思いで「PARTNER」という名をつけました。
会社概要
株式会社サイキンソー
本社：東京都渋谷区代々木1-36-1 オダカビル2階
代表者：代表取締役 沢井 悠
設立：2014年11月19日
事業：腸内フローラ検査「Mykinso」など、菌叢データに基づく各種サービス
Web：https://cykinso.co.jp/
AuB株式会社
本社：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6
代表者：代表取締役 鈴木 啓太
設立：2015年10月15日
事業：研究事業、フードテック事業、コンディショニングサポート事業
コーポレートサイト：https://aub.co.jp/
ECサイト：aub store（https://aubstore.com/）
本件に関するお問い合わせ
株式会社サイキンソー 広報窓口：pr@cykinso.co.jp
AuB株式会社 広報窓口：mail@aub.co.jp