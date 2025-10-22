【広島もとまち水族館】10月31日、開館記念セレモニー 開催のお知らせ
広島もとまち水族館（館⾧ 佐藤文宏、広島市中区基町 パセーラ7階）とNTT都市開発株式会社中国支店（支店長中村高士 広島市中区基町6-78）は、10月31日10時オープンを記念し、開場に先立ち、パセーラ6階 翼の広場にて開館記念セレモニーを開催します。
セレモニーの様子は、混雑防止のため、当日10時に入場できる当館チケット（WEBチケット）をお持ちのお客様に限りご覧いただけます。広島もとまち水族館のオープンをご来場の皆様とともにお祝いします。
【セレモニー概要】
実施日 ： 2025年10月31日（金）9時30分
場所 ： パセーラ6階 翼の広場
列席、参列 ： 株式会社アクアメント 代表取締役社長 大倉一夫
広島もとまち水族館 館長 佐藤文宏
NTT都市開発株式会社中国支店 支店長 中村高士
中田廉（元広島東洋カープ選手、タレント）
公益財団法人広島市みどり生きもの協会 理事長 荒瀬尚美
広島市市民局長 中谷満美子
（順不同、敬称略）
進行 ： １. 主催者挨拶
（広島もとまち水族館 館長、NTT都市開発株式会社中国支店 支店長）
２. 来賓代表者挨拶（広島市みどり生きもの協会理事長）
３. アンバサダー就任式（※1）
４. テープカット
※1 広島もとまち水族館 アンバサダー委嘱について
アンバサダー 中田 廉氏
この度、当館のアンバサダーに元プロ野球選手で、広島を拠点にタレントとしてご活躍の中田廉氏にご就任いただくことが決定しました。
開館記念セレモニーにて、就任式を執り行います。
当館では、中田廉氏とともに、広島もとまち水族館での学びや楽しみ方、広島の魅力を多くの方々へ発信してまいります。
広島もとまち水族館 基本情報
・所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階
・公式サイト： https://aquarium-hiroshima.com/
・営業時間： 10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）
・休館日： なし（但し、メンテナンス休館あり、パセーラ広島休館日に準ずる）
・料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児 大人1名につき1名無料
幼児２人目から500円
・駐車場： 基町クレドパーキング（最初の1時間無料サービスあり）
・施設（延床）面積： 2,700平方メートル
・展示水槽： 66基
・展示種・点数： 魚類、両生類、爬虫類、昆虫類ほか 200種・3,000点