LANG LANG PLAYS DISNEY。世界が恋するピアニスト ラン・ラン（Lang Lang） が、ディズニーの魔法とともに東京の夜を彩る--。

世界が恋するピアニスト ラン・ラン（Lang Lang）が、ディズニーの魔法とともに東京の夜を彩る--。

12月17日（水）、東京ガーデンシアターにて、世界最高峰のピアニストと、豊かな響きを誇る東京フィルハーモニー交響楽団が贈る、夢と音楽が織りなす一夜限りのスペシャル・コンサートがついに開催。

『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『アナと雪の女王』『美女と野獣』-

誰もが心に刻むあのメロディが、ラン・ランの指先から新たな命を吹き込まれ、壮大なオーケストレーションとともに、会場いっぱいに広がります。

これはただのコンサートではありません。

ピアノが魔法の杖となり、あなたをディズニーの物語へと誘う “音のファンタジー体験”。

光、音、そして感動がひとつになる奇跡のステージが、今、東京で幕を開けます。

子どもの頃に憧れたあの世界へ。

今度は、大人になったあなたの心で。

チケットは一般発売に先駆け、本日より先行抽選受付スタート！

ご家族と、友人と、そして心の中の少年少女と。

巨匠ラン・ランが奏でる、ディズニーの名曲と夢の夜をぜひお楽しみください。

＜公演概要＞

LANG LANG PLAYS DISNEY

日時：

2025年12月17日(水)開場18:00 / 開演19:00

会場：東京ガーデンシアター(有明)

出演：

ラン・ラン LANG LANG

指揮：三ツ橋 敬子

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

ゲスト：後日発表

チケット料金（税込/全席指定)：

SSS席：\38,000／SS席：\26,000／S席：\22,000／A席：\18,000／B席：\12,000／C席：\8,000

＜チケット・オフィシャル先行予約受付＞＊抽選

申込受付期間：10月22日(水)14:00 ～10月27日(月) 14:00

https://l-tike.com/langlang/

※申し込み受付サイト記載の注意事項をご確認ください。

チケット一般発売：2025年11月1日(土)10:00～

■出演者

世界が恋するピアニスト。

クラシック音楽界のスーパースター、ラン・ラン（Lang Lang）。

その名は、音楽ファンのみならず、世界中の人々に知られています。

17歳でカーネギーホール・デビューを果たし、

以来、ニューヨーク・フィル、ウィーン・フィル、ベルリン・フィルなど、

世界最高峰のオーケストラと共演を重ねてきました。

2008年北京オリンピック開会式、グラミー賞授賞式、ワールドカップ開幕公演など、

その舞台は常に“世界の中心”。

圧倒的なテクニックと情熱的な表現で、観客を魅了し続けています。

ディズニーとの最新コラボレーション・アルバム『The Disney Book』では、

誰もが知る名曲を新たな息吹で蘇らせ、

ピアノひとつで“夢と魔法”の世界を描き出しました。

音で心を動かし、音楽で世界をつなぐ--。

クラシックを超えて世界を魅了するピアニスト、ラン・ラン。

その指先から生まれる音楽は、まさに「奇跡の瞬間」です。

指揮：三ツ橋 敬子

東京藝術大学及び同大学院を修了。ウィーン国立音楽大学とキジアーナ音楽院に留学。第10回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクールにて日本人として初優勝。併せて聴衆賞、ペドロッティ協会賞を受賞し、最年少優勝で初の3冠に輝く。第9回アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールで女性初の受賞者として準優勝。第12回齋藤秀雄メモリアル基金賞受賞。2009年Newsweek Japan誌「世界が尊敬する日本人100人」に選出。N響、東京フィルをはじめ国内主要オーケストラとの共演を重ねる。趣味はクルーズ。一級小型船舶操縦士として航海に出ている。

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。また、海外公演も積極的に行い、国内外から高い注目を集めている。

1989年からBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

公式ウェブサイト https://www.tpo.or.jp/