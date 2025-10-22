大学入試で必要な文法力・語法力が身につく！『スクランブル英文法・語法　5th Edition』を10月22日（水）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『スクランブル英文法・語法 5th Edition』を10月22日（水）に刊行いたしました。

本書は、英文法・語法の総合力を身につけられる問題集です。大学入試の基礎レベルから難関大レベルまで幅広く対応しています。

８年ぶりの改訂となる今回は、最新の問題を精査して全体の約三分の一を新規問題に差し替えたほか、「読解・作文」のための文法問題を追加するなど、最新入試への対応を強化いたしました。

【本書の特長】

●最新の過去問題データから、入試によく出る項目を厳選し、約1700問を収録しました。文法や語法だけでなく、語彙、イディオム、会話表現、発音・アクセントを含む６分野を完全網羅しています。また、最新の入試傾向を踏まえて、特別編「『読解・作文』のための文法問題」 を追加しました。

●文法用語がわからないときに役立つ「教えて！文法用語」を収録しており、文法用語に苦手意識を持つ読者の方でも、使いやすい構成となっています。ほかにも、重要ポイントをまとめた210の「Power Up!コラム」や出題頻度の高い46個のことわざなど、入試に役立つ知識が凝縮されています。

●見開き２ページ完結の見やすく解きやすいレイアウトです。

●頻出度や難易度を表すマークを記載し、過去問を分析した「でる順ランキング」を掲載することで、効率よく学習していただけます。

●書籍収録の全問題文の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」のほか、ダウンロード・ストリーミングで聞くことができます。

(紙面イメージ ※著作権の関係上、一部英文をぼかしていますが、実際の紙面では掲載しております。 )

▼旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/(https://eigonotomo.com/)

旺文社が刊行する英検(R) ・TOEIC(R)・TOEFL(R)・IELTSなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、300冊以上の書籍に対応しています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■書籍概要

書名：スクランブル英文法・語法 5th Edition

著者：中尾 孝司／宮下 卓也

定価：1,705円（税込）

刊行日：2025年10月22日

体裁：A5判 ／ 528ページ ／ 3色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035498

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/