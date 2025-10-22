【福岡ソフトバンクホークス】SMBC 日本シリーズ 2025　みずほPayPayドーム開催第1戦 始球式・国歌独唱ゲスト決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社は、10月25日（土）みずほPayPayドーム福岡で開催する「SMBC 日本シリーズ 2025」第1戦の始球式に福岡ソフトバンクホークス元監督の工藤公康さん、国歌独唱にソプラニスタの岡本知高さんが決定いたしましたので、お知らせします。

10月25日（土）始球式：工藤公康（くどう きみやす）さん

誕生日／出身地 1963年5月5日生まれ／愛知県出身

経歴

1982年名古屋電気高校（現：愛工大名電高校）を卒業後、西武ライオンズに入団。以降、福岡ダイエーホークス、読売ジャイアンツ、横浜ベイスターズなどに在籍し、現役中に14度のリーグ優勝、11度の日本一に輝き優勝請負人と呼ばれる。実働29年プロ野球選手としてマウンドに立ち続け、2011年正式に引退を表明。2015年から福岡ソフトバンクホークスの監督に就任。2021年退任までの７年間に5度の日本シリーズを制覇。最優秀選手（MVP）2回、最優秀防御率４回、最高勝率４回など数多くのタイトルに輝き、通算224勝を挙げる。正力松太郎賞を歴代最多に並ぶ5回、2016年には野球殿堂入りを果たす。2020年監督在任中ながら筑波大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻を修了。体育学修士取得。2022年4月より同大学院博士課程に進学、スポーツ医学博士取得に向け研究や検診活動を行う。現在、仕事の傍ら農作業、DIYに勤しみ、子供たちの未来を見つめ、手作り球場や遊びの場を作る活動も行っている。

＜近著＞「工藤メモ」日本実業出版社 2025年8月22日

「数字じゃ、野球はわからない」朝日新聞出版 2025年1月11日

「勝ち続けるチームを支える言葉」幻冬舎 2024年9月19日

「プロ野球の監督は中間管理職である」日本能率協会マネジメントセンター 2024年6月23日

本人コメント

日本シリーズ初戦の始球式に指名をいただき光栄です。

全力で投げさせていただきます。

10月25日（土）国歌独唱：岡本 知高（おかもと ともたか）さん

誕生日／出身地 1976年12月3日生まれ／高知県出身

経歴

ソプラニスタ（男性ソプラノ歌手）。

世界的にも大変希有な「天性の男性ソプラノ歌手」である。国立音楽大学を卒業後、フランスのプーランク音楽院を首席で修了。心の深淵に温かく響く唯一無二の歌声は「奇跡の歌声」と称され、個性的なキャラクターとコスチュームも併せてクラシック界にとどまらず各方面からの呼び声も高い。2023年11月にCDデビュー20周年を迎え、1年をかけたキャリア初のロングランコンサートツアーを達成し、その模様がwowowプラスにて独占放送された。

本人コメント

日本シリーズ開幕戦という最も大切な瞬間に、福岡の地で国歌独唱を務めさせていただけますことを心から光栄に思います。全ての選手の皆様が存分にパフォーマンスを発揮されますよう、渾身の「君が代」を和の心をもって轟かせたいと思います。

「SMBC 日本シリーズ 2025」実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/450_1_d7fe3925d41bd6267ccb92e24ea5ab22.jpg?v=202510220359 ]

※第5戦以降は勝敗の結果によって開催されない場合があります。

