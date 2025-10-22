ABEMAオリジナルドラマの2作品がアジア最大級のテレビ賞『30th Asian TELEVISION AWARDS』の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネート

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2024年9月16日（月）夜11時より配信されたABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』と2025年1月9日（木）夜11時より配信されたABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の2作品が、アジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にそれぞれノミネートされたことをお知らせいたします。

今年で30回目の開催を迎える「Asian Television Awards（アジア・テレビジョン・アワード）」は、1996年に創設されたアジア圏で最も権威のあるテレビ賞です。アジア各国の放送局が制作した良質な番組や、テレビに関連する優れた業績など52部門を対象に表彰が行われるもので、審査は世界各国の審査員が務めます。

このたび、「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネートされたABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』は、福原遥演じる主人公・週刊誌ゴシップライターの碧（あおい）が、2024年渋谷で起こった身元不明の青年による凶悪事件の犯人が高校の同級生ではないかと気付き、高校時代を回想しながら、真相を追いかけていく社会派群像サスペンスです。小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈、林裕太ら若手俳優陣が脇を固めた本作には、視聴者から「今の時代を写す鏡のような内容」「今を生きるどこにも居場所のない若者達の現実を丁寧に描いていた」など多くの共感の声が寄せられました。

もう片方のノミネート作品であるABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースした作品となり、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから3年前に聞いた衝撃の実話を基に企画。本作でドラマ初主演を務めた日本を代表するラッパーの般若演じるラップスキルのある警察官が、覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するためにラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描く、ABEMAオリジナルのHIPHOPエンタメドラマです。成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優ら集結したほか、本作でしか見られないラッパーたちの超豪華マイクリレーなどが大きな話題を呼びました。

今回のノミネートにあたり、『透明なわたしたち』で監督と脚本を務めた映画『Winny』『ぜんぶ、ボクのせい』などで知られる松本優作は「素晴らしいキャストとスタッフが力を結集し、世界に届けたいという想いを込めてつくり上げました。このたび、そんな本作が栄えある国際的なアワードにノミネートされたことを、心から嬉しく思っております。この機会を通じて、一人でも多くの方に作品が届けば幸いです。そして何より、制作に携わってくださったすべてのキャスト・スタッフ・関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。」とコメント。さらに、『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の企画・プロデュースを務めた鈴木おさむは「ラッパーの漢さんから飲み会で聞いた衝撃の実話をドラマ化したいという思いをABEMAがド正面からキャッチしてくれて、こんなにも格好良く面白く他では中々見たことのないドラマを作れたこと。そしてこのような評価を受けたこと。本当に嬉しく思っています。どうせなら、賞を取りたいな！！」と期待感。また、監督を務めた志真健太郎は「『今までにないHIPHOPのドラマを作る』という一心でした。そして、それを面白がってくれるキャスト・スタッフに恵まれて、本当に今までに観たことない、とんでもないモノを作ることができました。アワードにいくなんて、夢にも思っていませんでしたが、作品の旅を祝福すると共に、関わってくれた、そして観てくださった皆様に心から感謝しております。」とコメントを寄せています。（※コメント一部抜粋、文末に全文掲載）

「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の最優秀賞は2025年11月29日（土）にジャカルタで開催される授賞式で発表予定です。なお、国を越えても高い評価を受けたABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』と『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、それぞれ現在も「ABEMA」にて見逃し配信中です。この機会に、ぜひお楽しみください。

■『透明なわたしたち』監督・脚本 松本優作コメント全文

本作は「他者への想像力の欠如」をテーマに、オリジナル脚本で制作した作品です。

素晴らしいキャストとスタッフが力を結集し、世界に届けたいという想いを込めてつくり上げました。

このたび、そんな本作が栄えある国際的なアワードにノミネートされたことを、心から嬉しく思っております。

この機会を通じて、一人でも多くの方に作品が届けば幸いです。

そして何より、制作に携わってくださったすべてのキャスト・スタッフ・関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

■『警視庁麻薬取締課 MOGURA』企画・プロデュース 鈴木おさむコメント全文

ラッパーの漢さんから飲み会で聞いた衝撃の実話をドラマ化したいという思いをABEMAがド正面からキャッチしてくれて、こんなにも格好良く面白く他では中々見たことのないドラマを作れたこと。そしてこのような評価を受けたこと。本当に嬉しく思っています。

どうせなら、賞を取りたいな！！

■『警視庁麻薬取締課 MOGURA』監督 志真健太郎コメント全文

素晴らしい賞にノミネートしていただき、心から光栄に思います。

「今までにないHIPHOPのドラマを作る」という一心でした。

そして、それを面白がってくれるキャスト・スタッフに恵まれて、

本当に今までに観たことない、とんでもないモノを作ることができました。

アワードにいくなんて、夢にも思っていませんでしたが、作品の旅を祝福すると共に、

関わってくれた、そして観てくださった皆様に心から感謝しております。

■ABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』 番組概要

配信URL： https://abema.tv/video/title/90-2002

＜あらすじ＞

「もしも凶悪事件の犯人が、高校時代の同級生だったらー」

2024年渋谷。身元不明の⻘年が、ある凶悪事件を引き起こす。

週刊誌ライターの主人公・碧（あおい）は、事件の犯人が高校の同級生ではないかと気付き、

疎遠になっていたかつての仲間たちと再会。

誰が、なぜ、事件を起こしたのか。

高校時代を回想しながら、真相を追いかけていく。

その中で鮮明な記憶として甦るのは、文化祭の日に起きたある事件。

過去と現在、それぞれの事件が繋がり“真実”が紐解かれる、群像サスペンス。

キャスト：福原遥、小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈、林裕太

スタッフ：＜企画＞BABEL LABEL ＜監督・脚本＞松本優作 ＜プロデュース＞藤井道人

＜脚本＞八代理沙・八瀬ねね（BABEL LABEL Writer’s room）

番組URL： https://abema.tv/video/title/90-2002 (https://abema.tv/video/title/90-2002)

SNS：

公式サイト： https://abema.tv/lp/toumeinawatashitachi-onair

X： https://x.com/abema_drama

YouTube： https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

■ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』 番組概要

配信URL： https://abema.tv/video/title/90-2004

＜あらすじ＞

「従うべきは、法か自分かー。」

大麻の蔓延が社会問題となっている日本のとある都市。

大麻栽培が疑われるHIPHOPグループの一斉摘発を目的に、

現役刑事である主人公・伊弉諾（いざなぎ）に突如ラッパー集団への潜入捜査が命じられるー。

警察官がラッパーとして潜入捜査を行った実話を基に描くHIPHOPエンタメドラマ。

＜キャスト＞

般若 成海璃子 吉村界人 Jin Dogg G-k.i.d Red Eye CYBER RUI Jinmenusagi ELIONE Ashley 葛飾心

板橋駿谷 Mummy-D 眞木蔵人 吹越満 風間俊介

＜スタッフ＞

企画・プロデュース：鈴木おさむ

原案：漢 a.k.a. GAMI

監督：志真健太郎、南虎我

脚本：ナラミハル

制作：BABEL LABEL

＜『警視庁麻薬取締課 MOGURA』公式SNS＞

公式X：https://x.com/drama_abema

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_mogura/

公式サイト：https://abema.tv/lp/mogura-onair

