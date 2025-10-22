「TACHIKAWA LOPPIS Autumn Side 2025」GREEN SPRINGSにて開催！-秋のウェルビーイングDays Vol.3-（11/14(金)～16(日)/JR立川駅北口）

株式会社立飛ストラテジーラボ

当社(本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道)が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、ウェルビーイングの発信を目的としたイベント「青空の北欧市場 TACHIKAWA LOPPIS Autumn Side 2025（タチカワロッピス オータムサイド2025）」を11月14日(金)～16日(日)に開催します。

彩り豊かな商品が揃う屋外型北欧マルシェのほか、「フィンランドの“幸せの源”にふれる北カレリアからの贈り物」と題しフィンランドの北カレリア地方から来日する代表団による展示会を実施します。その他、フィンランド伝統のスポーツ「モルック」の体験、トークショー、ヴァイキング体験ブース、北欧に触れるワークショップなど、ウェルビーイング先進国である北欧の文化を満喫いただけます。

是非、あなただけのウェルビーイングを探しにきてください。

【青空の北欧市場 TACHIKAWA LOPPIS Autumn Side 2025 概要】

TACHIKAWA LOPPISのテーマは、Share Well-Being。GREEN SPRINGSのテーマである心にもからだにも健康的なライフスタイル“ウェルビーイング”を体感・共感・実感していただくことを目指し、開催します。

開催日時：2025年11月14日(金)～16日(日)11:00～16:30(予定)

会場：GREEN SPRINGS 2F 街区内

HP：https://tachikawaloppis.com/

【北欧マルシェ】

ウェルビーイング先進国である北欧をテーマに、彩り豊かな商品が揃う屋外型北欧マルシェを開催します。そこにある自分だけのウェルビーイングをぜひ見つけてください。

出店者一覧はHPにて順次公開します。

【フィンランドの“幸せの源”にふれる北カレリアからの贈り物】＠LIVING ROOM W

8年連続「世界一幸せな国」フィンランド。

その「心のふるさと」北カレリア代表団が来日し、森と湖に囲まれた豊かな土地で培われた食文化とストーリーを直接お届けします。

また、楽しい抽選会もご用意しております。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

・日時：11月15日(土) 11:00~16:30

【トークショー】＠LIVING ROOM W

■フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル

ラウラ・コピロウさんによるスペシャルトークイベント。

今年出版され、北欧好きのみならず幅広い読者に愛されている話題の著作「フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル」について、著者のラウラ・コピロウさんに語っていただきます。

本の販売・サイン会も行いますので、ぜひご参加ください。

・日時：11月15日(土) 14:00～15:00

■あれもこれもスウェーデン

スウェーデン大使館広報部による、スウェーデン文化のあれやこれをざっくばらんに楽しくお話しいたします。

スウェーデンをより身近に感じられるトークイベントです。

・日時：11月16日(日) 14:00~15:00

【ヴァイキング体験ブース】＠LIVING ROOM E

1000年前の北欧人、ヴァイキングを楽しむ体験ブースです。

盾や兜でヴァイキングになったり、ものづくりに挑戦したり。ヴァイキングをテーマにした手づくりのアクセサリーと革製品の販売もあります。

展示コーナーでは、昔の道具のレプリカに触れて、北欧の歴史を

体感しましょう。

■ヴァイキング体験ワークショップ

・これであなたもヴァイキング。盾かぶとの装着体験

⇒無料

・北欧模様を刻印！レザーキーホルダー作り

⇒1個600円（税込）、2個1,000円（税込）

・ヌメ革を編んで作るブレスレット

⇒1,600円（税込）

・ヌメ革を編んで作るハンドストラップ

⇒1,600円（税込）

・ヴァイキングビーズで作るブレスレットとキーホルダー

⇒1,300円（税込）

・ヴァイキングとダーラナホースを描いて、レザーキーホルダーを作ろう

⇒1個600円（税込）、2個1,000円（税込）

【モルック体験会】

子供から大人まで、だれでも気軽に手軽に参加できるスポーツです。フィンランド伝統のゲームをもとに開発された『モルック』に触れてみてください。

＠芝生広場

【ノルディックウォーキングワークショップ】

北欧の文化に触れられるワークショップとしてノルディックウォーキングを開催します。

申し込み等詳細はイベントHPをご確認ください。

・日程：11月15日（土）、16日（日）

・時間：11:00~、14:00~

※事前申込制のため、イベントHPからお申込みください。

【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。広々とした開放的な空間を生かした様々なイベントを毎月開催しています。