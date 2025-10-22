2025年11月3日（月・祝）飯塚オートレース場に「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl」が登場！

SBプレイヤーズ株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、2025年11月3日（月・祝）に飯塚オートレース場内ステージにて「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl ステージショー supported by オッズパーク」を開催します。当日はオッズ・パークが協賛する「オッズパーク presents SG第57回日本選手権オートレース」の最終日でもあり、レースとエンターテインメントが融合する特別な1日をお届けします。

オッズ・パークは「地方からニッポンをドキドキさせる」をスローガンに掲げ、地方公共団体が運営する公営競技において、従来にない楽しみ方や時代の先端を行くサービスを提供しています。本イベントでは「オートレース×BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl」という新たな組み合わせにより、スピード感あふれるレースと華やかなライブパフォーマンスが共演する、これまでにない会場体験を提供します。

■イベント内容

六本木の夜を彩る「ROKUSAN ANGEL」（旧バーレスク東京）発のショーガールズユニット「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl」が、飯塚オートレース場に登場します。華やかな衣装、洗練されたダンス、そしてパワフルな歌唱で知られる同ユニットならではのライブパフォーマンスが、会場を彩ります。

今回は、オートレースの車番色をモチーフにした衣装での出演を予定しており、レースとの一体感を演出する特別なステージが展開されます。会場でしか見られない演出にもご注目ください。さらに、当日はメンバーと一緒に車券購入やレース観戦を楽しめるファン交流イベントも開催します。

「オッズパーク presents SG第57回日本選手権オートレース」の最終日に、熱気あふれるレースとライブパフォーマンスのコラボレーションを、ぜひ現地でご体感ください。

■イベント概要

イベント名：「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl ステージショー supported by オッズパーク」

日時：2025年11月3日（月・祝） 第1回 11:10頃～/第2回 14:15頃～

会場：飯塚オートレース場内ステージ（福岡県飯塚市鯰田147）

■「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl」について

「BURLESQUE TOKYO Fabulous Show girl」（バーレスクトウキョウファビュラスショーガール）とは、東京・六本木を拠点とするエンターテインメントショーのショーガールズユニットです。華やかな衣装と演出、洗練されたダンスと歌で構成された本格的なステージパフォーマンスを提供します。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン ：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

●プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。

●プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。