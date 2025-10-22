『SHINOBI 復讐の斬撃』PS5(R) / PS4(R) / Nintendo Switch(TM) 版が初セール！デジタルデラックス版が20％オフ DLCに『龍が如く』の真島吾朗が登場！
株式会社セガは、好評発売中の『SHINOBI 復讐の斬撃』について、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)版を対象とした初のセールを実施しています。
セール期間中、本作のデジタルデラックス版を通常価格より20％割引にて販売いたします。ニンテンドーeショップでのセール終了日は2025年11月4日（火）、PlayStation(TM) Storeでのセール終了日は2025年11月5日（水）となります。
この機会に、手触りの良さを徹底的に追求した本格忍者アクションをぜひご体験ください。
■『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版、4,400円→3,520円の特別価格
PS5(R)／PS4(R) デジタルデラックス版
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOVDX0001
Nintendo Switch(TM) デジタルデラックス版
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027139
■DLC「セガ ヴィランズ ステージ」に「真島吾朗」が登場！
「セガ ヴィランズ ステージ」は、セガのゲームに登場するキャラクターがボスとして登場するダウンロードコンテンツ（DLC）です。『ソニック』シリーズの「Dr.エッグマン」、『ゴールデンアックス』シリーズの「デスアダー」に加え、『龍が如く』シリーズより、「真島吾朗」が登場します。
※本コンテンツは『SHINOBI 復讐の斬撃 デジタルデラックス版』および『SHINOBI 復讐の斬撃 - デジタルデラックスアップグレード』に含まれています。
■Tee Lopes氏によるDJセット映像を公開
本作のメインコンポーザーであるTee Lopes氏が、『SHINOBI』シリーズの楽曲を新たなアレンジで披露する特別DJセット映像を公開しました。
『SHINOBI 復讐の斬撃』 x Tee Lopes 特別DJセット映像
https://youtu.be/vAxsifkyBB0
■『SHINOBI 復讐の斬撃』ご購入はこちら
デジタル通常版
PS5(R)／PS4(R)：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOV000001
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066782
Xbox Series X|S／Xbox One：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N26QS8MPTT9
Steam：https://store.steampowered.com/app/2361770/_/
デジタルデラックス版
PS5(R)／PS4(R)：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0177-PPSA19461_00-SHINOBIAOVDX0001
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027139
Xbox Series X|S／Xbox One：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9PH871JLFWPL
Steam：https://store.steampowered.com/app/2361770/_/
■『SHINOBI 復讐の斬撃』とは？
本作は、セガと世界中で高評価を獲得し大ヒットを記録した『ベア・ナックルIV』の開発スタジオLizardcubeが贈る、全く新しい忍者アクションゲームです。復讐心に満ちた一人の忍の物語が、独特の手描きアートスタイルで繊細かつ鮮やかに描かれます。ギミック満載で遊びごたえのあるステージと、多彩な技を組み合わせてコンボをつなげるスピーディーで爽快なバトル。手触りの良さを徹底的に追求した、本格忍者アクションをお楽しみください。
■あらすじ
忍を極めし伝説の忍者「ジョー・ムサシ」は、焼き尽くされた村と石に変えられた仲間を目の当たりにし、復讐の旅に出る。比類なき巨悪に立ち向かい、仲間の仇を討つために……。
【製品概要】
商品名：SHINOBI 復讐の斬撃
対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年8月29日（金） 発売）
希望小売価格：
通常版 3,000円（税込3,300円）
デジタルデラックス版 4,000円（税込4,400円）
※PlayStation(R)4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）版および「デジタルデラックス版」はダウンロード版のみ販売
ジャンル：プラットフォームバトルアクション
プレイ人数：1人
発売・販売：株式会社セガ
CERO：B区分（12歳以上対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://shinobi-art-of-vengeance.sega.jp/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。