熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月17に「熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。熱可塑性ポリウレタン（TPU）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場の概要
熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場に関する当社の調査レポートによると、熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場規模は 2035 年に約 655億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場規模は約 258億米ドルとなっています。熱可塑性ポリウレタン（TPU）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場シェアの拡大は、EVの生産と販売台数の増加によるものです。例えば、IEAの「Global EV Outlook 2025」では、自動車市場全体におけるEVのシェアは2030年末までに拡大すると予測されています。さらに、車両の軽量化とそれに関連するエンドマーケットの拡大により、従来の自動車用PP/PA代替品とは異なるTPUの需要が創出されると見込まれます。さらに、TPUは弾力性と加工性に優れているため、EVの内装、ガスケット、ケーブル被覆などへの応用が期待され、予測期間全体を通して需要の底堅さを維持すると予想されます。
熱可塑性ポリウレタン（TPU）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/thermoplastic-polyurethane-tpu-market/112810
熱可塑性ポリウレタン（TPU）の市場調査では、循環型経済および化学物質に関する規制の強化により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、循環型経済行動計画は、ポリマー材料の調達仕様と設計ルールを変更すると予想されます。さらに、EUは2030年末までにすべての包装をリサイクル可能にするという目標を掲げており、OEMや加工業者は、クローズドループリサイクルを可能にするポリマーやマイクロプラスチックの脱落を低減するポリマーを優先するようになると予想されます。
しかし、今後数年間は、加工工程の課題が市場の成長を阻害すると予想されます。TPUは、製造工程において物理的と機械的特性を維持するために、温度と加工工程を厳密に管理する必要があります。取り扱いや条件によっては材料の劣化が起こり、製品の性能と品質に影響を与える可能性があります。この繊細な性質により、開発が遅れている、またはコスト効率の低い生産環境では、安定した加工能力と技術力を容易に確保できない可能性があり、市場規模の拡大には適さない可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332419&id=bodyimage1】
熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場セグメントの動向分析
熱可塑性ポリウレタン（TPU）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、熱可塑性ポリウレタン（TPU）の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
