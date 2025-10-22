エムディー株式会社、コーポレートサイトおよびコーポレートロゴをリニューアル
エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、コーポレートサイトおよびコーポレートロゴをリニューアル公開いたしました。
今回のリニューアルは、医師・歯科医師向け開業コンサルティング事業と、立地分析・売上予測SaaS AIツール「gleasin（グリーシン）」事業を展開する当社の、新たなコーポレートメッセージ「ヒトとAIのハイブリッド・コンサルティングファーム」を体現し、ブランドイメージの刷新と採用強化を図ることを目的としています。
コーポレートサイトURL：https://emdi.co.jp/(https://emdi.co.jp/)
今回公開した新コーポレートサイトでは、当社のミッション・ビジョン・バリューや、事業内容、企業文化をより分かりやすく発信し、ステークホルダーの皆様とのエンゲージメント向上を目指しています。
また、新コーポレートロゴには当社の理念と今後のビジョンを反映した独自のシンボルマークを採用し、企業ブランドを象徴するデザインへ一新しました。
■コーポレートサイト リニューアルのポイント
今回のコーポレートサイト・ロゴリニューアルにおいては、当社の存在価値とミッション・ビジョン・バリューを改めて明確化し、ブランドイメージの刷新を社内外に発信していく必要があると判断いたしました。
我々は「ヒトとAIのハイブリッド・コンサルティングファーム」を掲げ、ブランドメッセージの策定およびコーポレートサイト・ロゴの刷新により、当社の提供価値を直感的に伝えるとともに、多くの方に当社サービスを知っていただきやすくすることを目指しています。
創業の経緯や、MVVを具体的に紹介し、オフィスで働くメンバーの写真も多数掲載することで、当社に興味を持ってくださる方が入社後のイメージを描きやすい内容としました。
また、今後の事業拡大を見据え共感いただける人材の採用を強化すべく、当社が取り組む社会課題や提供サービスへの理解を深めていただけるよう本リニューアルを実施いたしました。
■コーポレートロゴ リニューアルのポイント
シンボルは社名の「M」と「D」を組み合わせたジオメトリックな造形で構成されています。
点対称の構成によって規則性と秩序を生み出しています。
ロゴタイプは、サンセリフ体ながらもセリフ体を想起させる強弱をもたせた独自フォントを作成しました。
セリフ体の伝統性を抑えつつ、知的でモダンな佇まいを実現しました。
また、深みのあるネイビー（独自に「インテリジェンスネイビー」と名付けました）を使用したロゴマークは、ビジネスシーンにふさわしい信頼感と落ち着きを与えながら、スタイリッシュで洗練された印象を形成しています。
こうして生まれたロゴは、一目でブランドを想起できる象徴性を持ちつつ、確かな価値を届け続けるエムディーの姿勢を表現しています。
■会社概要
社名： エムディー株式会社
代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人
本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F
設立： 2018年10月（創業：2003年）
事業内容：
クリニック開業・経営コンサルティング
メディカルモール開発・運営
承継・M＆Aコンサルティング
立地戦略コンサルティング
AIソリューション・プロダクト開発
SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売
URL： https://emdi.co.jp/(https://emdi.co.jp/)
本件に関するお問い合わせ先
エムディー株式会社 広報担当
E-mail: info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711