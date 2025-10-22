【居酒屋革命！】人気の焼鳥が半額！？八剣伝 堀切菖蒲園店で小学生以下のお子様に向けお得なメニューを提供開始

マルシェ株式会社

マルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長 加藤 洋嗣）が全国に展開する居酒屋チェーン「八剣伝」は、2025年度のスローガンとして「地元飲みなら八剣伝 炭火やきとり八剣伝」を掲げて日々営業しております。

この度創業55周年を迎えたマルシェ株式会社は、地元密着型の居酒屋である八剣伝と地域とのつながりをより強めるための特別企画として、八剣伝 堀切菖蒲園店にて10月22日（水）～11月30日（日）の期間、ご家族で来店された小学生以下のお子様に向けてやきとり全品を半額でご提供いたします。

お子様限定！やきとり全品半額セール

期間中、ご家族で来店の小学生以下のお客様に限り、やきとりを全品半額で注文できます。半額メニューには人気の若とりはもちろん、お子様に人気のつくねや豚バラ、たれ団子なども含みますので、八剣伝自慢のやきとりの味を存分にお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にファミリーで八剣伝 堀切菖蒲園店にお越しいただき、家族団らんのひとときをお楽しみください。

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※ファミリー限定企画です。ご家族以外のお子様は対象外となります。

※お子様限定半額メニューのご利用は、ご家族で来店の小学生以下のお客様に限ります。中学生以上の方は、お子様限定半額メニューの注文・飲食をお控えください。

※お席は2時間制です。

※テイクアウトは対象外です。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

八剣伝 堀切菖蒲園店 店舗情報

炭火焼 八剣伝 堀切菖蒲園店

住所：東京都葛飾区堀切4-9-7

電話：03-5654-8022

席数：38席

営業時間：17：00～翌0：00

定休日：なし

炭火焼 八剣伝について

2024年で40周年を迎えたマルシェ株式会社グループの居酒屋チェーン「炭火焼 八剣伝」は、炭火で丁寧に焼き上げた焼鳥を中心に、揚物、焼物、食事など多彩な居酒屋メニューを取り揃えています。

地域密着型の店舗展開を行っており、郊外や繁華街など様々なロケーションでご利用いただけます。

店内は、カウンター席を中心にテーブル席を設けたレイアウトで、20代から30代の若年層やファミリー層のお客様にもご満足いただけるお店づくりを心掛けています。グループでのお食事にも最適です。

木と炭を基調とした落ち着いた雰囲気の内装で、ゆったりと寛げる空間を提供します。

アットホームなサービスと心地よい空間で、皆様のご来店をお待ちしております。

マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2025年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」

「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/